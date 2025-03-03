Вчені переглянули історію походження води: вона з’явилася набагато раніше, ніж вважалося

Хоча вода покриває 70% поверхні Землі, її походження залишається предметом дискусій серед науковців. Нещодавнє дослідження вчених із Портсмутського університету перевернуло уявлення про цей процес, вказуючи на те, що вода могла утворитися вже через 100–200 мільйонів років після Великого вибуху – на мільярди років раніше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Daily Mail.

Науковці дійшли висновку, що вода почала формуватися внаслідок вибухів перших наднових. Коли масивні зірки досягали кінця свого життєвого циклу та вибухали, вони викидали в космос кисень, який змішувався з воднем, що існував у Всесвіті ще з моменту Великого вибуху.

Цей процес сприяв утворенню щільних пилових хмар, які стали ключовими джерелами матеріалу для майбутніх планет.

Дослідники змоделювали два сценарії вибуху наднових:

Перша зірка – з масою у 13 разів більшою за Сонце – створила 0,051 сонячної маси кисню.

Друга, значно більша зірка – у 200 разів масивніша за Сонце – виробила 55 сонячних мас кисню.

Після вибухів водень і кисень почали об’єднуватися, формуючи перші молекули води. Спочатку їхня концентрація була низькою, але гравітаційне стиснення галактичних гало поступово збільшувало її рівень.

Через 30–90 мільйонів років менша наднова сформувала кількість води, еквівалентну одній стомільйонній маси Сонця, тоді як більша зірка виробила 0,001 сонячної маси води всього за 3 мільйони років.

Ці дані свідчать, що вода існувала у Всесвіті задовго до утворення нашої планети. Ймовірно, вона збереглася в протопланетних дисках – газопилових структурах, з яких формуються планети.

"Наше моделювання показує, що вода була поширена у Всесвіті ще через 100–200 мільйонів років після Великого вибуху. Вона могла бути ключовим компонентом перших галактик", – зазначив автор дослідження доктор Деніел Вейлен.

Дослідники припускають, що найбільше води накопичувалося в "молекулярних хмарах", які пізніше стали основою для формування планет, зірок і галактик.

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Це відкриття може допомогти зрозуміти, як вода потрапила на населені планети, такі як Земля. В деяких регіонах Всесвіту її концентрація могла бути такою ж високою, як і сьогодні.

Дослідники зазначають, що протопланетні диски, збагачені первинною водою, могли містити у 10–30 разів більше води, ніж дифузні хмари Чумацького Шляху, а їхня концентрація була лише в кілька разів меншою, ніж у сучасній Сонячній системі.

Ця значна кількість води, у поєднанні з високою ймовірністю формування маломасивних зірок, вказує на те, що планети з рідкою водою могли виникати одразу після перших вибухів наднових.

Таким чином, необхідні умови для появи життя у Всесвіті могли сформуватися на мільярди років раніше, ніж припускали вчені.