Вчені перехопили загадковий сигнал із космосу: звідки він надходив 

Ці гамма-промені приходять з іншої частини космосу, і вони набагато сильніші, ніж очікувалося.

Вчені зафіксували сигнал гамма-променів, що виявилося несподіванкою для них.

Про це пише ScienceAlert.

Аналіз даних космічного гамма-телескопа "Фермі" дав змогу вченим з NASA виявити загадковий сигнал гамма-випромінювання, який приходить з-за меж нашої галактики і поки що його природу не можна пояснити.

За даними вчених, це абсолютно випадкове відкриття, адже вони виявили набагато сильніший сигнал і в іншій частині неба, ніж той, який шукали.

Вчені шукали одну з найстаріших особливостей гамма-випромінювання, відому як реліктове випромінювання.

Фон реліктового випромінювання має дипольну структуру, де один кінець гарячіший, ніж інший. Але диполь гамма-випромінювання був зовсім не схожий на диполь реліктового випромінювання. Ці гамма-промені приходять з іншої частини космосу, і вони набагато сильніші, ніж очікувалося.

Раніше астрономи з Університету Макгілла в Канаді та Індійського інституту наук змогли зафіксувати радіосигнал, який виходить від атомів водню в далекій галактиці.

А нове дослідження вчених з Інституту SETI, американської некомерційної організації, яка займається пошуком позаземного життя, показує, що, найімовірніше, позаземні цивілізації очікують відповідного моменту, щоб послати на Землю свої сигнали. І цей момент настане, коли далека заселена планета проходитиме на тлі своєї зірки і її можна буде побачити із Землі.

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