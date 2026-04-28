Вчені перевірили бджіл на “математику” — результат їх здивував

Бджоли / © Pexels

Нове дослідження додало аргументів на користь того, що бджоли справді мають здатність рахувати.

Про це йдеться в матеріалі Science Alert.

Упродовж останніх років науковці активно обговорюють когнітивні здібності бджіл. Частина дослідників вважає, що експерименти з числами демонструють не роботу з кількістю, а лише здатність цих комах розрізняти візуальні сигнали.

Тепер науковці вирішили переглянути це питання з урахуванням того, як бджоли насправді бачать світ, а не так, як його сприймає людина.

За словами нейробіолога Мірко Занона з Університету Тренто в Італії, нові результати показують, що критика попередніх висновків не є переконливою, якщо брати до уваги біологічні особливості тварини.

«Тривали дебати про те, чи справді бджоли “рахують”, чи просто реагують на візуальні образи. Наші результати показують, що ця критика не витримує, якщо враховувати біологічні особливості тварини», — сказав Занон.

Він додав, що коли стимули аналізують так, як їх можуть бачити самі бджоли, залишається «реальна чутливість до чисельності».

Як перевіряли здатність бджіл рахувати

У попередніх експериментах медоносним бджолам показували картки з візерунками. В одному з ключових досліджень 2019 року комах навчали розпізнавати штучні символи, пов’язані з певними числовими значеннями.

Після цього бджолам показували картку з різними фігурами й пропонували вибрати символ, який відповідав кількості об’єктів.

На етапі тренування бджоли досягали точності приблизно 75–80%. Під час реальних тестів показники були нижчими — близько 60–65%, але все одно вищими, ніж можна було б очікувати випадково.

Це дозволило дослідникам припустити, що бджоли здатні розпізнавати числові величини.

Однак 2020 року з’явилася критика цього підходу. Деякі науковці припустили, що бджоли могли не рахувати, а просто зіставляти візерунки або реагувати на візуальну складність зображення.

Науковці врахували, як бджоли бачать світ

Дослідники визнали цю критику важливою і повернулися до аналізу своїх даних.

Зоологиня Скарлетт Говард з Університету Монаша в Австралії пояснила, що під час оцінки когнітивних здібностей тварин потрібно враховувати їхній спосіб сприйняття світу.

«Ми бачимо й сприймаємо світ зовсім інакше, ніж тварини, тому під час вивчення інтелекту тварин слід бути обережними й не ставити людську перспективу та органи чуття в центр дослідження», — сказала вона.

Попередні дослідження показали, що бджоли здатні розрізняти лише відносно грубі, малодетальні візерунки. Натомість у ранніх аналізах використовували картки з дрібними деталями, які могли бути поза межами їхнього зорового сприйняття.

Через це існувала ймовірність, що комахи використовували нечислові візуальні підказки, щоб «обійти» завдання.

Тому науковці повторно проаналізували візуальні патерни з попередніх експериментів, але вже з урахуванням того, як їх можуть сприймати бджоли. Для цього вони використали математичну модель, засновану на даних про просторову чутливість медоносних бджіл.

Що показав новий аналіз

У попередніх аналізах зображення з більшою кількістю об’єктів часто виглядали складнішими — мали більше контурів і деталей. Саме тому критики припускали, що бджоли могли просто обирати «насиченіше» зображення, а не рахувати об’єкти.

Але після переоцінки зображень відповідно до того, як бджоли бачать насправді, цей зв’язок став значно менш очевидним. Більша кількість об’єктів не завжди означала більше сприйманих деталей.

Це ускладнює пояснення, ніби бджоли покладалися лише на прості візуальні сигнали.

Натомість результати свідчать, що комахи реагували саме на кількість форм, а не лише на загальний вигляд зображення. Це підтверджує попередній висновок: бджоли чутливі до чисельності й не покладаються виключно на візуальні підказки.

«Зрозуміти, як бджола бачить світ, може бути непросто, але спроба поглянути на світ очима тварини — невід’ємна частина нашої роботи», — сказала Говард.

За її словами, бджоли продовжують дивувати науковців тим, як вони пересуваються світом, інтерпретують завдання і ухвалюють рішення.

