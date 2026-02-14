Вчені підняли рекордний вантаж порцеляни династії Юань XIV століття із затонулого корабля

Синьо-білий фарфор династії Юань. Фото: доктор Майкл Флекер

У водах біля східного входу до Сінгапурської протоки археологи виявили понад 2350 фрагментів синьо-білого фарфору династії Юань. Знахідки походять із затонулого у XIV столітті торговельного судна, відомого як «корабель Темасек», і стали найбільшим задокументованим вантажем такого типу.

Про це повідомило видання Discover.

Розкопки тривали від 2016 до 2019 року. Дослідники підняли з дна близько 3,5 тонни кераміки разом із кількома цілими виробами. Лише синьо-білий фарфор важить приблизно 136 кілограмів і налічує понад 2350 уламків. Збережені денця свідчать, що на борту могло бути щонайменше 300 чаш.

Вантаж не обмежувався порцеляною. Майже половину становив селадон із Лунцюаня — зелена глазурована кераміка, популярна в торгівлі того часу. Також серед знахідок — блідо-блакитні вироби з Цзіндечжень, біла кераміка з Дехуа, зеленоглазуровані чаші з Фуцзяні та великі глечики для зберігання з Цзіцзао. Походження виробів із кількох центрів випалу на півдні Китаю свідчить про централізоване збирання вантажу, ймовірно, в одному з великих портів, зокрема в Цюаньчжоу.

Синьо-білий фарфор допоміг датувати аварію. Такі вироби з’явилися наприкінці 1320-х років, а перебої у роботі печей у 1350-х звузили можливий період плавання до приблизно 1340–1352 років.

Дерев’яний корпус судна не зберігся — його знищили хвилі та морські організми. Основним свідченням рейсу лишилася кераміка. Китайський склад вантажу вказує, що це могла бути джонка — велике торговельне судно, яке використовували в регіональній торгівлі.

Археологи зазначають: на відміну від наземних пам’яток, де речі накопичуються роками, цей корабель фіксує одну подорож.

«Поєднання вишукано оздобленого порцеляни та міцних глечиків для зберігання також відображає асортимент товарів, що переміщувалися через Темасек — від посуду, який використовували заможні жителі, до контейнерів, у яких перевозили товари повсякденного вжитку. У цьому сенсі затонулий корабель Темасек зберігає більше, ніж просто колекцію кераміки; він фіксує переміщення товарів через порт, який з’єднував південний Китай з Південно-Східною Азією», — йдеться в статті.

