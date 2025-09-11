Ейнштейн і Гокінг мали рацію: що підтвердили вчені під час злиття чорних дір

Чорна діра / © European Southern Observatory

Реклама

Вперше в історії дослідникам вдалося детально вивчити злиття двох чорних дір, підтвердивши ключові гіпотези Альберта Ейнштейна та Стівена Гокінга. Ця подія, що відбулася на відстані 1,3 мільярда світлових років від Землі, була зафіксована за допомогою гравітаційних хвиль — брижів у просторі-часі.

Про це пише Reuters.

Що відомо про злиття?

У зіткненні брали участь дві чорні діри: одна з масою, що перевищує масу Сонця у 34 рази, інша — у 32 рази. За частку секунди вони злилися, утворивши одну чорну діру, масою приблизно в 63 рази більшу за Сонце. Ця подія вивільнила колосальну кількість енергії — еквівалентну масі трьох Сонць — яка поширилася у вигляді гравітаційних хвиль.

Реклама

Ці хвилі були виявлені 14 січня на дослідницьких майданчиках Лазерної інтерферометричної гравітаційно-хвильової обсерваторії (LIGO) у США. Завдяки технічним вдосконаленням, злиття вдалося спостерігати з роздільною здатністю, у чотири рази кращою за попередні.

Підтвердження гіпотези Гокінга

Аналіз отриманих даних підтвердив гіпотезу Гокінга, згідно з якою загальна площа поверхні чорних дір ніколи не повинна зменшуватися. Вимірювання показали, що площа поверхні новоутвореної чорної діри (близько 400 000 кв. км) була більшою за сумарну площу поверхонь двох чорних дір до злиття (близько 240 000 кв. км).

«Це перший випадок, коли нам вдалося зробити це вимірювання з такою точністю, і це захопливо — отримати пряме експериментальне підтвердження такої важливої ідеї про поведінку чорних дір», — сказав астрофізик Вілл Фарр.

Читайте також Астрономи знайшли найдавнішу чорну діру: що про неї відомо

Простота чорних дір

Дослідження також підтвердило теорію Ейнштейна, що чорні діри є парадоксально простими об’єктами, які можна повністю описати лише їхньою масою та спіном. Це ще раз доводить, що гравітація — це результат викривлення простору-часу, а не просто сила.

Реклама

Як зазначив астрофізик Максиміліано Ісі, це підтверджує, що час тече з різною швидкістю залежно від близькості до важкого об’єкта. Наприклад, біля чорної діри час сповільнюється, що означає, що людина, яка перебуває там, старіє повільніше.

Нагадаємо, астрономи виявили надмасивну чорну діру, яка в незвичний спосіб утворилася всього через 700 мільйонів років після Великого вибуху. На той час ще не існувало перших зірок, які, за класичною теорією, після колапсу перетворюються у чорні діри.

Суперважкі частинки темної матерії запідозрили в перетворенні гігантських екзопланет на мініатюрні чорні діри. Нове моделювання показало, що вони здатні поступово накопичуватися в ядрах схожих на Юпітер планет і колапсувати з утворенням чорних дір, які зрештою поглинають ці планети. Це може пояснити існування планетоподібних чорних дір і допомогти перевірити природу темної матерії.