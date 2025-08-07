Вчені планують відправити нанокорабель у чорну діру: скільки років триватиме політ

Чорна діра / © NASA

Реклама

Група вчених висунула сміливу ідею — відправити міжзоряну місію прямо в серце далекої чорної діри. Цей план, що нагадує наукову фантастику, може революціонізувати наше розуміння фізики, але вимагає розробки технологій, яких поки що не існує.

Про це повідомляє Daily Mail.

Деталі новаторського проєкту

Професор Козімо Бамбі з Університету Фуданя в Шанхаї запропонував відправити до чорної діри крихітний космічний апарат, так званий нанокорабель. Він буде складатися з мікрочипа, прикріпленого до легкого вітрила. Замість традиційного палива, цей корабель розганятимуть лазери, розміщені на Землі, до швидкості, що сягає третини швидкості світла.

Реклама

Професор Бамбі визнає, що сьогодні такий проєкт є надзвичайно дорогим, коштуючи до 1 трильйона фунтів стерлінгів лише на лазерну систему. Однак він оптимістично прогнозує, що протягом 20-30 років, завдяки розвитку технологій, вартість може знизитися до приблизно 1 мільярда фунтів стерлінгів, що є типовим бюджетом для сучасних великих космічних місій.

Ключові перешкоди та потенційні відкриття

Найбільша проблема полягає в пошуку відповідної чорної діри. Вчені сподіваються, що зможуть виявити одну з них на відстані 20-25 світлових років від Сонячної системи. При такій відстані місія триватиме близько століття — 70-80 років на дорогу і ще 20-25 років на передачу даних назад на Землю. Наразі найближча відома чорна діра знаходиться на відстані 1560 світлових років, що робить її недосяжною для цієї місії.

Якщо вдасться знайти відповідний об’єкт, місія дозволить дослідити гравітаційне поле чорної діри та перевірити теорію загальної відносності Ейнштейна в екстремальних умовах. Вчені сподіваються знайти відхилення від теорії, що може змінити наше уявлення про фізику.

Нагадаємо, американський вчений запропонував дві провокативні ідеї, які можуть допомогти нарешті розгадати головну таємницю Всесвіту — походження темної матерії. Ці вражальні гіпотези кидають виклик звичним уявленням про фізику.