Вчені побризкали джунглі Chanel: камера несподівано зафіксувала рідкісного "собаку-привида"

Фотографія коротковухого собаки, спійманого на фотопастку з Болівії. Фото: G. Ayala & M.E Viscarra

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Протягом останніх двадцяти п’яти років дослідники активно вивчали дику природу в лісах та заплавах Амазонії на півночі Болівії та південному сході Перу. За допомогою розставлених фотопасток науковцям вдалося зібрати унікальні дані про рідкісного коротковухого собаку, якого біологи бачили наживо лише лічені рази.

Про це пише Earth.com.

Парфуми для приманки та унікальні лапи

Тривалий час цей вид залишався одним із найменш вивчених хижаків Латинської Америки, про якого ходили лише непідтверджені чутки від місцевих мисливців. Щоб привабити великих котів, таких як ягуари чи оцелоти, дослідники збризкували свої камери парфумами Chanel No. 5 та Calvin Klein Obsession, однак на знімках несподівано почав регулярно з’являтися цей загадковий пес.

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Тварина має дуже специфічний вигляд: короткі лапи, низьке тіло, велику голову з крихітними круглими вухами та густу шерсть від чорно-сірого до іржавого кольору. Вага цього незвичайного лісового мешканця є порівняно невеликою і становить приблизно від шести до десяти кілограмів.

Найдивовижнішою рисою хижака є частково перетинчасті лапи, чого не має жоден інший вид амазонських собак. Завдяки розставленим пасткам з 2001 до 2024 року команда отримала понад чотири з половиною тисячі фотографій, які підтвердили майже шістсот окремих спостережень тварини.

Справжня чисельність хижака

Вчені довго вважали цього звіра майже міфічним, проте результати досліджень показали, що коротковухі собаки зустрічаються набагато частіше, ніж очікувалося. Вони виявилися більш поширеними, ніж великі ягуари, хоча все одно значно поступаються за чисельністю оцелотам.

«Найдивовижнішим аспектом результатів було те, що попри статус майже міфічного звіра, коротковухі собаки набагато чисельніші, ніж ми уявляли», — зазначили дослідники.

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Денний спосіб життя та захист лісу

Всупереч очікуванням науковців, цей сором’язливий звір виявився абсолютно денною твариною, адже близько сімдесяти відсотків усіх спостережень відбулися за яскравого світла. Найбільша активність хижака фіксувалася між шостою годиною ранку та полуднем, після чого він поступово зникав у хащах.

Аналіз зібраних даних також показав, що цей собака є справжнім лісовим спеціалістом, якого приваблюють винятково незаймані території з густим багатовіковим зеленим куполом. Камери майже ніколи не фіксували його за межами заповідних земель чи територій корінних народів.

Отже, тварина слугує своєрідним живим індикатором здоров’я амазонських джунглів: де живе цей пес, там ліс залишається цілісним, а де він зникає — екосистема вже зазнала руйнівного впливу людини.

«Найважливішою стратегією управління є захист лісового покриву Амазонії, для якого створення та ефективне управління природоохоронними територіями є найважливішим елементом», — пояснили науковці.

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