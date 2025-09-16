Вчені пояснили, чому касатки нападають на човни: що треба знати

Косатка / © Вікіпедія

Нещодавно біля берегів Португалії косатки атакували та потопили два туристичні човни. На щастя, всіх дев’ятьох людей, які перебували на суднах, вдалося врятувати. Хоча такі інциденти можуть здатися агресивними, вчені запевняють: косатки просто граються.

Про це пише Daily Mail.

«Це не агресія, а гра»

За словами Рено де Стефаніса, президента організації CIRCE, поведінка косаток біля берегів Іспанії та Португалії є грайливою, а не агресивною. Вони не полюють на човни і не захищають територію. Насправді, ці надзвичайно розумні тварини, які є найбільшими представниками сімейства дельфінів, зацікавлені в кінетичній енергії рухомих об’єктів.

«Вони зосереджуються на кермі вітрильників, тому що воно динамічно реагує на натискання — рухається, вібрує та чинить опір», — пояснює де Стефаніс.

Він додав, що таку поведінку можна порівняти з «перетягуванням канату» з людиною. З точки зору косатки, це весела інтерактивна гра, що стимулює їх. Однак, з людської точки зору, це може бути дуже небезпечним.

Як поводитися під час зустрічі з косаткою?

Якщо ви помітили косаток поблизу вашого човна, експерти радять не зупинятися, попри деякі офіційні рекомендації.

Не зупиняйтеся: Якщо човен стоїть на місці, кермо стає «легкою здобиччю», і взаємодія може тривати набагато довше.

Рухайтесь: Продовжуючи рух, ви робите об’єкт менш цікавим для тварин, і вони, як правило, швидше втрачають інтерес.

Дійте: Спустіть вітрила, увімкніть мотор та рухайтесь до берега, намагаючись залишатися на мілководді, де косатки бувають рідше.

Експерти також запевняють, що косатки, попри свою репутацію, не плутають людей зі здобиччю. Вони відрізняють нас від китів, риб і тюленів, на яких полюють.

Нагадаємо, біля узбережжя популярного португальського курортного міста Кашкайш зграя косаток напала на яхту, на борту якої було четверо людей.

На одному з пляжів Сіднея в Австралії акула розірвала досвідченого серфера на шматки на очах у друзів. Його товариші зуміли дістатись до суші неушкодженими, а тіло чоловіка пізніше винесло на берег хвилями. У 57-річного загиблого залишилася дружина та маленька донька.