Вчені пояснили, чому розумні діти живуть довше: результати дослідження приголомшили

Вчені роками ламали голову над загадкою: чому розумніші діти, як правило, живуть довше? Дослідження вже давно показали, що особи з вищим рівнем IQ у молодому віці мають значно більше шансів дожити до 70 років.

Daily Mail

Тепер дослідники з Единбурзького університету заявили, що виявили важливу підказку: генетичний зв’язок між рівнем інтелекту в дитинстві та тривалістю життя. Аналіз генетичних даних понад 400 000 осіб підтвердив тісний біологічний зв’язок між когнітивними функціями у віці 6–18 років і довголіттям.

Співавтор дослідження, доктор Девід Гілл, наголосив, що цей зв’язок не є неминучим. Довголіття залежить не лише від генетики, і зміна навколишнього середовища може впливати на гени та їхній зв’язок із когнітивними здібностями.

Дві основні гіпотези:

Науковці висунули дві теорії, що пояснюють цей зв’язок:

Соціальний фактор. Вищий інтелект у дитинстві веде до кращої освіти, що, своєю чергою, відкриває доступ до середовища, сприятливого для здоров’я. Біологічний фактор. Генетичні варіанти, пов’язані з високим інтелектом, можуть також сприяти розвитку тіла та мозку, які краще протистоять зовнішнім негативним впливам.

Переваги, що виходять за рамки навчання

Результати, опубліковані в журналі Genomic Psychiatry, підкреслюють, що переваги дитячого розуму можуть поширюватися «далеко за рамки» академічних успіхів, впливаючи на здоров’я протягом усього життя. Вчені вважають, що освітні політики та втручання, спрямовані на покращення когнітивного розвитку в ранньому дитинстві, можуть мати ширші переваги для громадського здоров’я, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, провідний дослідник довголіття Ден Бюттнер, який понад 20 років вивчає звички людей із так званих «Блакитних зон» — регіонів, де живуть найздоровіші й найстарші люди на планеті, розкрив секрет ідеального сніданку для довгого життя. І, як виявилося, це зовсім не яйця, бекон чи солодкі пластівці.

Американська довгожителька Рут Лемей, яка відсвяткувала свій столітній ювілей, ще два роки тому самостійно водила машину і досі зберігає рухливість і життєву силу.Американка завжди вела активний спосіб життя і саме фізичні вправи вважає головним секретом свого довголіття.