Вчені показали, яким був Тутанхамон насправді (фото)

За допомогою нових методів 3D-візуалізації вчені змогли здійснити "віртуальний розтин" тіла Тутанхамона і розкрити його справжнє обличчя.

Про це пише Express.

Використавши комп'ютерну томографію, генетичний аналіз і цифрові моделі, вчені створили цифрове зображення фараона, яке максимально наближене до реальності.

Згідно з попередніми теоріями, Тутанхамон був привабливим молодим чоловіком до того, як зазнав травми обличчя внаслідок падіння з колісниці, або внаслідок замаху на його життя.

Але нове дослідження спростовує цю теорію. Воно показує, що він народився з деформованими рисами обличчя і вираженим неправильним прикусом.

Фото: BBC

Крім цього, вчені дійшли висновку, що перелом, який раніше вважався травмою, що він зазнав під час змагань на колісницях, стався вже після смерті фараона. Також нещодавно виявлені фізичні недуги Тутанхамона дають змогу припустити, що стан здоров'я не дозволив би йому брати участь у спортивних змаганнях.

Дослідники вважають, що юний фараон усе своє життя страждав на серйозні проблеми зі здоров'ям.

Тутанхамон — один із найвідоміших фараонів Стародавнього Єгипту, який зійшов на престол, коли йому було лише 9 років.

Нагадаємо, вчені зробили нову реконструкцію обличчя фараона Тутанхамона.

Крім того, стало відомо, що розгадали таємницю прокляття Тутанхамона.

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