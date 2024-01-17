Вчені показали, який вигляд має клонована мавпа через два роки – фото

Китайські вчені з'ясували, що клонована мавпа прожила понад два роки.

Про це пише Daily Star.

Техніка, використана для клонування мавпи, яку назвали РеТро, була модифікованою версією тієї, яка використовувалася для створення сумно відомої вівці Доллі, першого у світі клонованого ссавця.

Зі 113 клонованих ембріонів-резусів лише один вижив після імплантації сурогатним мавпам.

Клонована мавпа РеТро / Фото: Zhaodi Liao et al., Nature Communications

Попри низький рівень успіху (в цьому випадку менше ніж 1%), команда вважає, що це розширює розуміння механізмів клонування приматів. Та ж група дослідників під керівництвом Цян Суня та Чжень Лю з Китайської академії наук у Шанхаї шість років тому створила перших у світі клонованих мавп. Це була пара однакових довгохвостих макак, також відомих як макаки-крабоїди.

У своєму звіті в Nature Communications вони написали: "Ці відкриття дають цінну інформацію про механізм перепрограмування SCNT мавп і представляють перспективну стратегію клонування приматів".

Клонована мавпа РеТро / Фото: Zhaodi Liao et al., Nature Communications

Доктор Луїс Монтоліу, дослідник, який не брав участі у дослідженні, сказав: "Як клонування крабоїдних макак, так і макак-резусів демонструє дві речі. По-перше, клонувати приматів можна. По-друге, що не менш важливо, надзвичайно складно досягти успіху в цих експериментах з такою низькою ефективністю, що ще раз унеможливлює клонування людини".

Він додав, що низька ефективність клонування приматів також "підтверджує очевидне", що клонування людини не лише "непотрібне і спірне", але, якщо воно буде зроблено, воно буде "надзвичайно важким та етично невиправданим".

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Вівця Доллі увійшла в історію майже три десятиліття тому після того, як її клонували в Інституті Рослін в Единбурзі. Вперше вченим вдалося клонувати ссавця із дорослої клітини, взятої з вимені вівці Фінн-Дорсет.

Відтоді багато інших ссавців були клоновані з використанням тієї ж техніки перенесення ядра однієї клітини, яка містить перенесення ДНК ядра клітини в донорську яйцеклітину, яка потім сприяє розвитку ембріона. До них відносяться вівці, велика рогата худоба, свині, собаки, кішки, миші та щури, а також довгохвості мавпи. Однак ефективність клонування тварин залишається дуже низькою, і клони часто не витримують вагітності або вмирають незабаром після народження.

Нагадаємо, вчені розгадали моторошну таємницю 2000-річної мумії без голови. Дівчина померла під час пологів, вважають дослідники.

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