Вчені показали, як виглядав найбільший ссавець в історії Землі (фото)

Препаратор Отто Фалькенбах з черепом Paraceratherium transouralicum. Автор фото: Генрі Ф. Осборн.

Реклама

Після зникнення динозаврів, ссавці почали стрімко розвиватися і заселяти нові території. В цьому процесі з’явилися справжні велетні. І хоча сьогодні найбільшою твариною є кит, історія сухопутних гігантів має свого беззаперечного чемпіона.

Про це пише T4.

Більшість вважає, що чемпіоном серед наземних гігантів був вимерлий носоріг парацератерій (Paraceratherium). Він жив у Азії в епоху олігоцену, приблизно 34–23 мільйони років тому.

Реклама

Ця гігантська тварина без рогу, але з дуже довгою шиєю, як у жирафи, була набагато більшою за нинішнього африканського слона. Вважається, що вона була завдовжки 7,4 метра, мала майже п’ятиметрову висоту в плечах і важила близько 17 тонн, що у п’ять разів більше за вагу сучасного носорога.

Paraceratherium

Дослідники знайшли новий вид цього величезного носорога Paraceratherium linxiaense у 2021 році в Тибеті. Його вік становив приблизно 26,5 мільйона років.

Ці рідкісні скам’янілості, зокрема майже збережений череп завдовжки понад метр, надали науковцям нові дані для уточнення розмірів та будови цієї тварини. Однак статус парацератерія як абсолютно найбільшого сухопутного ссавця досі залишається предметом дискусій серед науковців. Адже дані, отримані з існуючих викопних решток є неповними.

Деякі дослідники вважають, що Палеолоксодон (вимерлий рід слонів — Ред.) з прямими бивнями міг бути навіть більшим, досягаючи ваги до 22 тонн. Однак, ці оцінки часто базуються на неповних знахідках, наприклад, лише на фрагментах стегнової кістки, і не є загальноприйнятими.

Реклама

Інші оцінки, що ґрунтуються на повніших скелетах, вказують на скромнішу вагу 13-15 тонн. Крім того, за звання чемпіона також міг би позмагатися мастодонт Борсона, який важив близько 15-16 тонн.

Попри ці суперечки, жоден із цих велетнів не може бути конкурентом для динозавра патаготитана (Patagotitan mayorum). Ця тварина мала довжину 37 метрів і важила як 10 африканських слонів.

Патаготитан / Джерело: Discoverychepe

Це підкреслює, що хоч ссавці досягли колосальних розмірів, вони ніколи не могли зрівнятися з найбільшими титанами епохи динозаврів.

Раніше на півдні Патагонії в Аргентині вчені виявили надзвичайно добре збережені скам’янілості, які розкрили новий вид великого родича крокодила. Цей хижак колись бродив прісноводними заплавами регіону.

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.