Вчені показали найменшу у світі змію, яка повернулася після 20 років забуття (фото)

Рідкісна знахідка вчених / © pixabay.com

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Найменша змія у світі зникла з поля зору вчених на 20 років. Тепер її знову знайшли та сфотографували.

Про це пише iflscience.

Знайомтесь: барбадоська ниткоподібна змія (Tetracheilostoma carlae) — найменша змія на планеті, яку довгий час вважали втраченою для науки. Востаннє її бачили понад 20 років тому. І ось навесні цього року її знову знайшли під каменем у центральній частині острова Барбадос під час екологічного обстеження.

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Щоб відрізнити барбадоського нитчастого змія від брахманського сліпого змія, потрібна лупа Фото: Коннор Блейдс iflscience

Неймовірно, але ця змійка дорослої довжини лише 9–10 см — менша за звичайну монету! Раніше її спостереження були настільки рідкісними, що між ними проходили десятиліття. Ситуацію ускладнювало ще й те, що вона дуже схожа на інвазійний вид — брамінську сліпозмійку, яку нещодавно завезли на Барбадос. Відрізнити ці два види можна лише під лупою.

«Їх дуже складно вивчати, не завдаючи шкоди, саме через мікроскопічні розміри. Ми досі майже нічого не знаємо про їхнє середовище чи популяцію», — каже Коннор Блейдс, консультант Міністерства охорони навколишнього середовища Барбадосу.

Цей вид потрапив до глобального списку 4 800 «втрачених» видів тварин, рослин і грибів за версією ініціативи Re: wild. І саме в рамках проєкту з охорони ендемічних рептилій Барбадосу (CBER) змію вдалося знову зафіксувати.

Вони живуть у термітниках і виділяють речовини, що змушують термітів не нападати на них — справжня хімічна маскування!

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«Великі тварини простіше помітити. А дрібні, як ця змійка, можуть залишатися непоміченими просто тому, що їх важко знайти, а не тому, що вони зникли», — додає Блейдс.

У контексті збереження біорізноманіття ця змія має ще більше значення. Вона належить до однієї з найдавніших груп змій — сколекофідій — які, ймовірно, з’явилися ще в юрському періоді. Їхні предки поширилися по світу ще за часів суперконтиненту Гондвана.

На жаль, на Барбадосі і в цілому Карибському регіоні досі зберігається страх перед зміями. Один з ендемічних видів — барбадоський гонщик (Erythrolamprus perfuscus) — уже визнано вимерлим. Тож нове відкриття показує: навіть найменші й найбеззахисніші істоти мають цінність і заслуговують на охорону.

Нагадаємо, раніше вчені показали найбільшу у світі змію, яка жила після динозаврів.

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