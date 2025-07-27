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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Вчені показали павука, що створює неймовірний “золотий” шовк

Яскравий золотистий колір павутини допомагає павуку маскуватися і залучати здобич.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Павутина

Павутина / © Freepik

Вчені розповіли про унікального павука Trichonephila clavipes, який створює павутину з «золотистого» шовку. Цей павук не плете нитки з справжнього золота, але його павутина має яскраво-жовтий колір, що виглядає ніби з дорогоцінного металу. Такий відтінок шовку надає пігмент ксантуренова кислота, що, ймовірно, допомагає павутині виконувати важливі функції: залучати здобич і маскуватися в природі.

Про це повідомляє t4.

Тварину можна зустріти в лісах південно-східних штатів США — зокрема, у Північній Кароліні та Флориді, а також у Вест-Індії та на території Центральної і Південної Америки. Павук любить селитися на деревах та кущах, де розтягує свої великі, іноді до трьох футів завдовжки, павутини. Його легко впізнати за коричнево-жовтим забарвленням і волосоподібними пучками на лапках.

Цікаво, що між самками і самцями цього виду існує суттєва різниця в розмірах. Самці зазвичай мають довжину близько 6 міліметрів, тоді як самки можуть досягати 2,4-4 сантиметрів, а іноді навіть до 7,6 сантиметра. Поведінка статей теж різна: самці багато рухаються у пошуках самок, а самки більше займаються охороною кладок яєць.

Саме самки плетуть яскраву золотисту павутину, яка є справжнім шедевром природи. Самці ж не створюють павутиння, натомість використовують особливі нитки-драглайни для пересування. Всього цей павук виробляє сім різних видів шовку, кожен з яких має своє призначення — від ловлі здобичі до обгортання яєць. Цікаво, що шовк спорідненого виду Trichonephila maculata настільки міцний, що рибалки в південній частині Тихого океану використовують його для виготовлення сіток.

Попри грізний вигляд, золотистий шовковий ткач є відносно безпечним для людини. Укус цього павука викликає лише незначний біль і почервоніння, які не такі сильні, як укус звичайної бджоли, кажуть у Флоридському університеті.

Окрім золотистого ткача, природа подарувала нам ще багато цікавих павуків: наприклад, водолазного павука-дзвіночка, який може дихати під водою завдяки спеціальним бульбашкам, або «павука-вбивцю», що полює на інших павуків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що отруйні павуки атакують південь України, через зміну клімату отруйні павуки з’являються навіть у місцях, де їх раніше не було.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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