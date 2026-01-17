Вчені показали, що залишиться від Землі після смерті Сонця

Земля / © pixabay.com

Вчені припускають, що Земля в майбутньому може бути повністю випарувана Сонцем, залишивши після себе лише розсіяний слід у космосі. До такого висновку астрономів підштовхнула незвична знахідка в одній із найближчих до нас планетарних туманностей.

Про це пише видання Daily Mail.

Як це повідомляють дослідники, вони виявили загадкову структуру з іонізованого заліза в центрі туманності Кільце. На їхню думку, цей об’єкт може бути залишком кам’янистої планети, знищеної вмираючою зорею, подібною до нашого Сонця.

Що саме знайшли астрономи

Йдеться про незвичайну «смугу» або «перемичку» з іонізованих атомів заліза, яка простягається крізь центр Туманності Кільце, розташованої на відстані близько 2 283 світлових років від Землі. Подібних структур раніше астрономи не спостерігали, тому відкриття викликало значний інтерес у наукової спільноти.

Дослідники зазначають, що походження цього об’єкта залишається загадкою. Водночас одна з найбільш інтригуючих гіпотез полягає в тому, що залізна смуга є рештками планети, яка була поглинута зорею на фінальному етапі її еволюції.

Зорі на кшталт Сонця наприкінці свого життя зазнають кардинальних змін. Коли в ядрі закінчується ядерне паливо, зоря втрачає здатність підтримувати стабільний баланс між гравітацією та енергією термоядерних реакцій.

У результаті її зовнішні шари різко розширюються, перетворюючи зорю на червоного гіганта, розміри якого можуть перевищувати початкові в 100–1000 разів. Згодом зовнішні оболонки відокремлюються, утворюючи яскраву планетарну туманність, тоді як ядро стискається до стану білого карлика.

Астрономи вважають, що Туманність Кільце виникла саме таким шляхом приблизно 4 тисячі років тому.

Нове відкриття стало можливим завдяки використанню інструмента Large Integral Field Unit (LIFU), встановленого на телескопі Вільяма Гершеля. Цей прилад містить сотні оптоволоконних каналів, що дозволяють одночасно аналізувати світло з усієї площі туманності в різних довжинах хвиль.

Завдяки цьому вчені змогли детально відновити хімічний склад об’єкта в кожній точці.

Провідний автор дослідження, доктор Роджер Вессон з Кардіффського університету та Університетського коледжу Лондона, зазначив, що під час обробки даних саме залізна структура одразу привернула увагу науковців.

За словами дослідників, маса заліза у виявленій смузі приблизно відповідає тій кількості, яку могла б залишити кам’яниста планета після повного випаровування.

Якби була знищена планета розміром із Меркурій або Марс, заліза було б дещо менше. Натомість випаровування Землі або Венери дало б навіть більшу кількість речовини, ніж спостерігається нині. Саме це робить версію про загиблу планету однією з найімовірніших.

Втім, науковці підкреслюють, що остаточних доказів цієї гіпотези поки що немає.

Що це означає для Землі

Астрономи нагадують, що приблизно через п’ять мільярдів років Сонце також вичерпає запаси водню й почне розширюватися. За нинішніми оцінками, воно може збільшитися приблизно у 200 разів, перетворившись на червоного гіганта.

У такому сценарії Земля, найімовірніше, буде або повністю випарувана під дією екстремальних температур, або розірвана потужними гравітаційними силами й втягнута ближче до зорі.

Дослідження інших зір підтверджують цю загрозу: навколо червоних гігантів великі планети на близьких орбітах трапляються значно рідше, ніж у молодих зір, що свідчить про масове знищення таких світів.

Вчені визнають, що існують і альтернативні пояснення появи залізної смуги. Зокрема, вона могла утворитися внаслідок невідомих процесів під час викиду зовнішніх оболонок зорі.

За словами доктора Вессона, вирішальним стане пошук подібних структур в інших планетарних туманностях. Якщо такі об’єкти виявлять і надалі, це допоможе зрозуміти, чи справді вони є «космічними надгробками» знищених планет.

Дослідники планують продовжити спостереження за допомогою LIFU та з’ясувати, чи присутні поруч із залізом інші хімічні елементи, які могли б остаточно підтвердити або спростувати планетарне походження загадкової структури.

