Гори та каньйони під кригою: вчені вперше показали, який вигляд має Антарктида без льоду

Антарктида / © Associated Press

Міжнародна група вчених нарешті змогла «зазирнути» під гігантський крижаний щит Антарктиди та створити його найдетальнішу карту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Вчені застосували інноваційний метод «Аналізу збурень потоку льоду» (IFPA), поєднавши його з останніми супутниковими даними. Це дозволило вперше побачити рельєф континенту, прихований під багатоклометровою кригою. Нове зображення розкрило тисячі невідомих об’єктів. Зокрема гострі гірські хребти, глибокі каньйони та розчленовані плато, що формувалися протягом мільйонів років.

Провідна авторка дослідження доктор Хелен Окенден та її колега професор Роберт Бінгем наголошують, що розуміння підльодовикового ландшафту є критично важливим для прогнозування кліматичного майбутнього планети. Нова технологія дозволяє використовувати нерівності на поверхні льоду для точного визначення того, що знаходиться під ним.

Нова карта розкрила приховані ландшафти Антарктиди, включаючи плато, гори та рівнини. / © dailymail.co.uk

Зокрема, виявлені пагорби та хребти створюють опір тертю, що здатний значно уповільнювати відступ льодовикового щита до моря. За словами Матьє Морлігема з Дартмутського коледжу, ці дані допоможуть створити набагато точніші моделі танення криги, яке наразі прискорюється через потепління океанів.

Для свого дослідження дослідники поєднали новий метод картографування із супутниковими даними, щоб отримати найдетальніше на сьогоднішній день уявлення. / © dailymail.co.uk

Отримані результати мають прямий вплив на прогнози підняття рівня Світового океану. А це загрожує затопленням великим мегаполісам від Лондона до Шанхая. Вчені попереджають, що навіть за умови виконання Паризької кліматичної угоди рівень моря може піднятися на 0,7–1,2 метра до 2300 року через інерційність процесів танення.

Доктор Маттіас Менгель із Потсдамського інституту підкреслює, що кожні п’ять років затримки у скороченні викидів після 2020 року додаватимуть ще близько 20 сантиметрів до висоти океану. Таким чином, детальна карта Антарктиди стає не просто науковим досягненням, а ключовим інструментом для оцінки ризиків, з якими людство зіткнеться у найближчі десятиліття.

