Вчені показали справжній вигляд Ісуса Христа: неочікуваний результат

Ісус Христос

На зображеннях Ісуса Христа часто зображено чоловіка з блідою шкірою, довгим волоссям і густою бородою. Однак експерти стверджують, що жодна з цих деталей не є точною.

Daily Mail

То невже ми ніколи не дізнаємося, який вигляд мав Ісус Христос? До портретної точності — ні. Але можна скласти приблизний портрет типового чоловіка тієї місцевості і того часу, коли жив Ісус.

Експерти кажуть, що Ісус був євреєм першого століття з Галілеї, регіону на Близькому Сході. Це автоматично визначає його етнічну приналежність і, відповідно, ключові риси зовнішності. Як і інші семіти того часу, він мав би смагляву, оливкову шкіру, засмаглу від постійного перебування на відкритому повітрі, темні карі очі та чорне, густе, ймовірно, кучеряве волосся. Ідея про довге, розпущене волосся є одним з найбільших історичних анахронізмів.

Реконструкція зовнішності Ісуса Христа

Його статура також не відповідає образу витонченого аскета. Ісус був теслею або будівельником — професії, що вимагали значної фізичної сили. Його служіння передбачало постійні піші переходи на великі відстані. Харчуючись тим, що жертвували люди, він навряд чи мав надлишок їжі. Все це вказує на міцну, жилаву, але не громіздку статуру. Навіть його одяг кардинально відрізнявся від довгої білої туніки, яку часто зображують художники. Такий одяг у першому столітті вважався жіночим.

На ногах він носив прості шкіряні сандалі, зразки яких були знайдені археологами в Масаді.

Нагадаємо, у Єрусалимі виявили монументальну давню споруду — купальню Сілоам, згадану в Євангелії. Вчені вважають, що саме тут Ісус Христос зцілив сліпого жебрака.