Наука та IT
133
Вчені показали ссавця, що не старіє: який має вигляд

Вчені розгадали таємницю довголіття голих землекопів: чи зможе це допомогти людям?

Руслана Сивак
Голий землекоп

Голий землекоп / © shutterstock.com

Ці незвичайні гризуни давно дивують учених своїм унікальним довголіттям. На відміну від звичайних мишей, що живуть у середньому 5 років, голі землекопи можуть прожити до 30 років. Найстаріша особина дожила до 39 років.

Про це пише Т4.

Цей феномен суперечить відомим законам старіння, згідно з якими смертність має зростати з віком. Однак у голих землекопів цей показник залишається стабільним, що свідчить про їхню стійкість до старіння.

Дослідники виявили, що головний секрет довголіття цих тварин криється в гені, відповідальному за вироблення високомолекулярної гіалуронової кислоти (ВМГК). Ця речовина виробляється організмом землекопа у великих кількостях.

У 2023 році вчені успішно ввели цей ген мишам. Результат був вражаючим: миші з цим геном жили значно довше і мали краще здоров’я.

Крім того, ВМГК, ймовірно, пояснює вражаючу стійкість голих землекопів до раку. Ці гризуни майже ніколи не хворіють на рак, а їхні клітини стають схильними до ракового переродження лише за відсутності ВМГК. У мишей, яким ввели ген, також посилився захист від онкологічних захворювань.

Хоча до використання цих знань у медицині для людини ще далеко, вчені сповнені оптимізму. Вони вважають, що вивчення адаптацій довгоживучих видів може допомогти людству в боротьбі зі старінням і хворобами.

Нагадаємо, вчені встановили, що зростання тривалості життя, яке спостерігалося протягом останнього століття, значно сповільнюється. Нове міжнародне дослідження, що охопило дані 23 країн з високим рівнем доходу, показало, що доживати до 100 років стане рідкістю, а не нормою, як вважалося раніше.

Мурахи є одними з найчисельніших і найуспішніших створінь на нашій планеті. Вчені підрахували, що їхня кількість сягає близько 20 квадрильйонів, і вони вже колонізували майже всю сушу Землі.

