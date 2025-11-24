Вчені показали точне місце затоплення "Титаніка" - мапа

Титанік / © Pixabay

Історія "Титаніка«, однієї з найвідоміших морських катастроф у світі, продовжує незмінно привертати увагу мільйонів. Проте, як з’ясувалося, лише останнім часом значна частина громадськості усвідомила справжнє місцезнаходження останнього притулку цього легендарного судна.

Про це пише Т4.

Трагедія сталася в ніч проти 15 квітня 1912 року, коли «непотоплюваний» лайнер під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка зіткнувся з айсбергом. Катастрофа обірвала життя понад 1500 людей, назавжди залишивши глибокий, незабутній слід у світовій історії.

Нещодавнє зникнення батискафа «OceanGate» під час експедиції до місця аварії знову сфокусувало увагу на «Титаніку». Саме ці події змусили багатьох із подивом виявити, що місце затоплення корабля розташоване значно ближче до американського континенту, ніж вони собі уявляли, а не посеред Атлантики, як це часто помилково вважалося.

Подорож «Титаніка» розпочалася у Великій Британії, з проміжними зупинками в Шербурі (Франція) та Квінстауні (тепер відомий як Коб, Ірландія). Звідти судно взяло прямий курс через океан до Нью-Йорка.

Катастрофа сталася всього через чотири доби після відплиття з Ірландії, після того, як корабель пройшов понад 3200 кілометрів. Айсберг, що призвів до трагедії, зіткнувся з лайнером на відстані лише близько 640 кілометрів від узбережжя Ньюфаундленду — східної провінції Канади. Ця порівняно невелика відстань від Північної Америки, а не міфічна «середина океану», стала для багатьох справжнім відкриттям.

З 2201 пасажира на борту 1489 осіб загинули у крижаних водах. Як зазначалося в публікації 2003 року, головною причиною смерті стала гіпотермія (переохолодження): люди замерзали у воді з температурою близько -2,2 С. Смертельний холод і льодовики, ймовірно, сприяли поширеній помилковій думці про те, що «Титанік» затонув набагато далі від берегів Америки. Тому карти, що показують фактичне місце його упокоєння, розвіяли давні міфи і здивували велику кількість людей.

Ще одним разючим фактом, який став очевидним після інциденту з апаратом «OceanGate», є колосальна глибина, на якій лежать уламки. Залишки корабля, що розкололися на кілька частин, знаходяться на дні океану на глибині приблизно 3810 метрів від поверхні. Дві основні частини — ніс і корма — розділені відстанню близько 790 метрів.

