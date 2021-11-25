Вчені попередили про новий COVID-штам із трьома десятками мутацій: що відомо

Щонайменше дві мутації цього варіанта збільшують інфекційність та знижують розпізнавання антитіл.

Британські вчені вважають, що новий штам COVID-19 "B.1.1.529" із "надзвичайно великою кількістю" мутацій може викликати нові хвилі захворювань на коронавірус.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що у світі зареєстрували лише десять випадків "B.1.1.529". Перші три випадки нового варіанта виявили у Республіці Ботсвана 11 листопада. Через три дні шість випадків підтвердили у Південно-Африканській Республіці.

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Ще один випадок виявили у Гонконгу у 36-річного мандрівника, який перебував у ПАР від 22 жовтня до 11 листопада. Чоловік отримав негативний результат ПЛР-тесту після повернення, однак 13 листопада, коли він перебував на карантині, інфікування підтвердилося.

Варіант "B.1.1.529" містить 32 мутації у спайковому білку, на який націлені більшість вакцин. Вказується, що відповідні мутації можуть вплинути на здатність вірусу інфікувати клітини та поширюватися, а також ускладнюють атаку імунних клітин на патоген.

"Надзвичайно велика кількість спайкових мутацій передбачає, що (новий COVID-штам. - Ред.) може викликати серйозне занепокоєння", - заявив вірусолог з Імперського коледжу Лондона Том Пікок.

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Водночас він висловив надію на те, що "B.1.1.529" не виявиться більш заразним за попередників, і закликав експертів стежити за його поширенням.

Деякі вірусологи у ПАР вже стурбовані з огляду на нещодавнє зростання випадків захворювання в регіоні Гаутенг, де розташовані Преторія та Йоганнесбург, на територіх яких раніше виявили випадки "B.1.1.529".

За словами професора клінічної мікробіології Кембриджського університету Раві Гупти, результати досліджень в його лабораторії показали, що дві мутації у "B.1.1.529" збільшують інфекційність та знижують розпізнавання антитіл.

А директор Інституту генетики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Франсуа Баллу припустив, що цей COVID-штам міг розвинутися під час хронічної інфекції у людини з ослабленою імунною системою, можливо, у нелікованого пацієнта із ВІЛ/СНІДом.

"На цьому етапі складно передбачити, наскільки він може бути заразним. Зараз за ним слід уважно стежити та аналізувати, але немає причин для надмірної стурбованості, якщо тільки в найближчому майбутньому частота таких випадків не почне зростати", - підкреслив експерт.

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