Вчені попередили про небезпечне явище: зона "супер-Ель-Ніньйо" стрімко розширюється в Тихому океані

У Тихому океані в Ель-Ніньйо з’явився додатковий «рукав» / © Daily Mail

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У Тихому океані розширилася зона аномально теплої води, що привернуло увагу вчених на тлі посилення Ель-Ніньйо. На нових зображеннях видно незвичне продовження смуги теплої води вздовж узбережжя Південної Америки.

За даними видання Daily Mail, це може бути ознакою особливо інтенсивного розвитку кліматичного явища.

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Ель-Ніньйо в Тихому океані: що показали нові знімки

Ель-Ніньйо — це природне кліматичне явище, пов’язане з аномальним підвищенням температури поверхні води в центральній і східній частинах екваторіального Тихого океану. Воно впливає на атмосферну циркуляцію та може змінювати погодні умови в різних регіонах світу, спричиняючи сильніші опади в одних місцевостях і посухи в інших.

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За даними Daily Mail, на знімках, оприлюднених 30 вересня Національною службою метеорології та гідрології Перу, видно розширення зони аномально теплої води.

«На одному зі знімків показано смугу теплої води, що простягається від узбережжя Еквадору та Перу», — йдеться в матеріалі.

На іншому зображенні, створеному на основі даних, зібраних приблизно через два тижні, тепла смуга простягається вздовж узбережжя Чилі та далі в південно-східну частину Тихого океану.

Другий «рукав» теплої води: чому це незвично

У Daily Mail незвичну структуру теплої води описують як другий «рукав» супер-Ель-Ніньйо. За версією видання, крім основної зони прогрівання, сформувалася ще одна смуга теплої води вздовж узбережжя Чилі.

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«Нічого подібного раніше вчені не спостерігали», — пишуть журналісти.

За даними видання, зона аномально теплої води охоплює значну частину східної акваторії Тихого океану, де температура поверхні моря перевищує середні показники.

«У деяких районах цей показник перевищує норму більш ніж на 3 °C», — йдеться в публікації.

Чи стане Ель-Ніньйо найпотужнішим за тисячу років

Розширення зони аномально теплої води відбувається на тлі прогнозів про сильне або дуже сильне Ель-Ніньйо наприкінці 2026 року та взимку 2026–2027 років. У жовтневому прогнозі Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) вказувало на ймовірність розвитку явища такої інтенсивності в цей період.

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Водночас Daily Mail пише про побоювання, що нинішнє Ель-Ніньйо може стати найпотужнішим за останню тисячу років.

«Нинішнє супер-Ель-Ніньйо вже побило історичні температурні рекорди ще до того, як досягло свого піку», — зазначає видання.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), вплив Ель-Ніньйо залежить не лише від інтенсивності явища, а й від сезону, тривалості та взаємодії з іншими кліматичними чинниками. Тому навіть дуже сильне Ель-Ніньйо не обов’язково спричинить однаково екстремальні погодні умови в усіх регіонах світу.

NOAA для оцінювання розвитку явища відстежує температуру поверхні океану та атмосферні показники, зокрема циркуляцію повітря й пасати. Подальші спостереження допоможуть уточнити прогнози щодо можливих погодних наслідків.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що «супер-Ель-Ніньйо» може вплинути на погоду взимку 2026–2027 років. За прогнозами, кліматичне явище може спричинити помітні температурні коливання, сильні опади та підвищити ризик паводків у деяких регіонах США. Наслідки Ель-Ніньйо можуть відрізнятися залежно від регіону, сезону та інтенсивності самого явища.

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