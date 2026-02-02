Вчені попередили про новий вірус від кажанів: які симптоми у заражених

Кажан / © Unsplash

Реклама

У Бангладеш вчені зафіксували випадки зараження людей новим штамом вірусу — Pteropine orthoreovirus (PRV). Дослідники з Колумбійського університету підтвердили, що інфекція передається від кажанів і викликає важкий стан у пацієнтів.

Про це повідомили у ScienceDaily.

Головне про спалах та шляхи зараження

Новий вірус виявили у п’яти пацієнтів, які мали симптоми, схожі на смертельний вірус Nipah. Проте детальні тести показали наявність абсолютно нового патогену.

Реклама

Основним джерелом інфікування став сирий сік фінікової пальми. Цей напій збирають взимку, і він часто приваблює кажанів, які забруднюють його своїми виділеннями. Раніше цей шлях передачі вже пов’язували зі спалахами інших небезпечних хвороб у регіоні.

Симптоми та перебіг хвороби

Усі інфіковані мали важку форму захворювання. Серед основних симптомів лікарі виділили:

високу температуру (лихоманку);

сильний головний біль та втому;

блювання та підвищене слиновиділення;

неврологічні розлади.

Вчені зі Школи громадського здоров’я імені Мейлмана виявили генетично схожі віруси у кажанів, виловлених у басейні річки Падма — саме там, де проживали хворі.

«Це доводить важливість програм широкого спостереження для виявлення та пом’якшення ризиків, спричинених новими вірусами, що переносяться кажанами», — зазначають дослідники у матеріалі для ScienceDaily.

Реклама

Епідеміологи наголошують, що результати дослідження є прямим доказом ролі кажанів як природного резервуара інфекції. Це потребує посиленого контролю за безпекою харчових продуктів у регіоні.

Нагадаємо, у Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп». В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося.

Раніше повідомлялося, в Індії органи охорони здоров’я розпочали боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п’ять випадків цього невиліковного захворювання.