- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
Вчені попередили про новий вірус від кажанів: які симптоми у заражених
Вчені виявили новий вірус, що спричиняє неврологічні розлади. Основним джерелом інфікування став сирий сік фінікової пальми.
У Бангладеш вчені зафіксували випадки зараження людей новим штамом вірусу — Pteropine orthoreovirus (PRV). Дослідники з Колумбійського університету підтвердили, що інфекція передається від кажанів і викликає важкий стан у пацієнтів.
Про це повідомили у ScienceDaily.
Головне про спалах та шляхи зараження
Новий вірус виявили у п’яти пацієнтів, які мали симптоми, схожі на смертельний вірус Nipah. Проте детальні тести показали наявність абсолютно нового патогену.
Основним джерелом інфікування став сирий сік фінікової пальми. Цей напій збирають взимку, і він часто приваблює кажанів, які забруднюють його своїми виділеннями. Раніше цей шлях передачі вже пов’язували зі спалахами інших небезпечних хвороб у регіоні.
Симптоми та перебіг хвороби
Усі інфіковані мали важку форму захворювання. Серед основних симптомів лікарі виділили:
високу температуру (лихоманку);
сильний головний біль та втому;
блювання та підвищене слиновиділення;
неврологічні розлади.
Вчені зі Школи громадського здоров’я імені Мейлмана виявили генетично схожі віруси у кажанів, виловлених у басейні річки Падма — саме там, де проживали хворі.
«Це доводить важливість програм широкого спостереження для виявлення та пом’якшення ризиків, спричинених новими вірусами, що переносяться кажанами», — зазначають дослідники у матеріалі для ScienceDaily.
Епідеміологи наголошують, що результати дослідження є прямим доказом ролі кажанів як природного резервуара інфекції. Це потребує посиленого контролю за безпекою харчових продуктів у регіоні.
Нагадаємо, у Московській області РФ госпіталізували двох російських громадян із підозрою на рідкісну хворобу — «віспу мавп». В одного з пацієнтів захворювання вже підтвердилося.
Раніше повідомлялося, в Індії органи охорони здоров’я розпочали боротьбу з новим спалахом вірусу Ніпах. У східному штаті Західна Бенгалія, поблизу густонаселеної Калькутти, виявлено вже п’ять випадків цього невиліковного захворювання.