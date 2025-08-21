Вчені попереджають про можливе виверження підводного вулкана: чи є загроза для людей

Підводний вулкан / © bigpicture.ru

Вулканологи уважно стежать за підводним вулканом Аксіальна підводна гора, що біля узбережжя Орегону. За словами вчених, він може вивергнутися цього року. Це допоможе краще зрозуміти, як працюють наземні вулкани.

Про це пише Axios.

Ознаки можливого виверження

Землетруси. У червні дослідники зафіксували понад 2000 землетрусів за один день поблизу вулкана. Хоча їхня кількість швидко зменшилася, це вважається ознакою можливого виверження.

Інфляція. Ще в січні вулкан досяг рівня інфляції 2015 року, коли відбувалося його попереднє виверження. Деякі вчені вважають, що такий рівень може передбачати наступне виверження.

Спрацювання сповіщень. У липні хвилі цунамі від землетрусу біля Камчатки, хоч і не були пов’язані з вулканом, спрацювали автоматичні сповіщення, призначені для інформування про можливе виверження.

Безпека та наукова цінність

За словами дослідника Чедвіка, потенційне виверження не становить загрози для життя людей або майна. Оскільки вулкан знаходиться на глибині близько 4900 футів (1500 метрів) і приблизно за 300 миль (480 км) від узбережжя. Масштаби виверження настільки малі, що його неможливо помітити з поверхні океану. Також очікується, що виверження не спричинить цунамі.

Саме через його безпечне розташування Аксіальна підводна гора стала першою у світі підводною вулканологічною обсерваторією. Вчені збирають тут дані в режимі реального часу, щоб краще вивчити поведінку вулканів.

Прогнози та висновки

Хоча деякі вчені, як-от професор Вільям Вілкок, припускають, що вулкан може вивергнутися «будь-якого дня», Чедвік та його колега Скотт Нунер зазначають, що точно передбачити час виверження неможливо.

Однак, якщо дослідникам вдасться прогнозувати виверження на Аксіальній підводній горі, це дозволить застосувати отримані знання до інших, більш небезпечних для людей вулканів по всьому світу.

Нагадаємо, гора Марапі, що розташована на межі районів Агам і Танах-Датар провінції Західна Суматра в Індонезії, виверглася у вівторок вранці, викинувши вулканічний попіл на висоту 1600 метрів над вершиною.

А під кінець 1883 року на Землі сталася подія, яка на кілька тижнів перевернула сприйняття світу: небо набуло яскраво-червоного відтінку, заходи та сходи сонця засвітилися зеленими й фіолетовими спалахами, а Місяць дивно забарвився в блакить.