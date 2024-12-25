Вчені попереджають про ризик катастрофічного виверження вулкана вже цього століття

Вчені попереджають, що Землю може чекати масштабне вулканічне виверження, яке може призвести до глобального кліматичного хаосу. Шанси на потужне виверження вулкана в цьому столітті оцінюють як один із шести.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Точне місце його виникнення наразі невідоме, однак виверження може статися в будь-якому з великих активних вулканів планети — від Ісландії до Гаваїв. Це може бути одне велике виверження або серія таких подій.

Згідно з дослідженнями професора-кліматолога Маркуса Штоффеля, наслідки можуть бути подібними до тих, що сталися після виверження вулкана Тамбора в 1815 році, яке викликало глобальне похолодання, неврожай і голод, що призвели до численних смертей. Учені наголошують, що через зміну клімату наслідки майбутнього виверження можуть бути ще гіршими.

Доктор Майкл Рампіно вважає, що сучасна залежність від викопного палива та наявність парникових газів можуть посилити охолодження планети. Згідно з дослідженнями вулканолога Томаса Обрі, підвищена температура атмосфери сприятиме швидшому поширенню сірчистих газів і сульфатних парів, що поглиблять цей ефект.

"Ми припускаємо, що це посилить охолодження поверхні на 15 відсотків", - заявив науковець.

Доктор Штоффель з Женевського університету зазначив, що вулканологи тільки починають розуміти наслідки таких явищ для клімату. Сучасні дослідження показують, що великі вулканічні виверження можуть тимчасово охолоджувати планету на кілька градусів. Так, виверження вулкана Пінатубо в 1991 році охолодило Землю на 0,5 градуса, тоді як вибух Самаласа в 1257 році міг стати причиною початку "малого льодовикового періоду".

Виверження вулканів у XXI столітті може спричинити значно більший вплив через зростання населення та глобальну взаємозалежність.

Доктор Обрі вважає, що зміна клімату може змінити поведінку вулканів, зокрема через танення льодовиків, що підвищує тиск на підземні басейни магми. Це може спровокувати виверження навіть у сплячих вулканах. Крім того, інтенсивніші опади, спричинені кліматичними змінами, можуть викликати вибухи, схожі на "парову бомбу", підвищуючи ймовірність катастрофічних наслідків.

"Наразі ми працюємо над картуванням вулканів, найбільш чутливих до зміни клімату. Грубо кажучи, ми знаємо, що це стосується регіонів, де льодовики швидко тануть, як-от Ісландія чи Чилі, а також вулканів, які сильно схильні до впливу опадів, наприклад, в Індонезії", - зазначив науковець.

Дослідження показали, що понад 700 вулканів по всьому світу можуть бути більш чутливими до цих змін. Найбільше це стосується регіонів, де льодовики швидко тануть, таких як Ісландія та Чилі, а також вулканів, що зазнають сильних дощів, як в Індонезії.

Нагадаємо, північний магнітний полюс Землі змінив своє положення.

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