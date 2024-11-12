Вчені попереджають, що чоловіки можуть вимерти через "мутації яєчок": коли це станеться

Вчені попереджають, що чоловічий вид може вимерти, оскільки Y-хромосоми починають давати збої.

Про це пише Daily Star.

Стать як людини, так і ссавців визначають X і Y хромосоми – ниткоподібні структури, які містять ДНК і білки в організмі. Чоловіки мають X і Y, а жінки – дві Х-хромосоми. Вони складають лише 4% ДНК людини, хоча, можливо, створюють найбільшу різницю в чиємусь житті.

На жаль, вчені припускають, що кількість Y-хромосоми зменшується, а це може означати майбутнє без чоловіків. Y-хромосома крихітна, на ній всього 45 генів, і лише один з них відповідає за чоловічу стать.

Так було не завжди, адже раніше Y був дуже схожий на X і мав близько 900 генів. Зараз їхня кількість продовжує зменшуватися. Статеві хромосоми спочатку виникли з ідентичних хромосом, які не мали нічого спільного зі статтю. У результаті те, що залишилося, не приносить користі.

На це є декілька причин, розповідає австралійська генетикиня Дженні Грейвс для Science Focus. По-перше, Y-хромосома розташована в яєчках, а не в яєчниках. Але яєчка не є безпечним місцем для життя, де відбувається багато мутацій.

"Для утворення сперматозоїдів потрібно багато клітинних поділів, і кожен поділ – це шанс для мутації. Це може мати значний вплив на хромосому. Крім того, вона не дуже добре виправляється, тому що в клітині вона лише одна", - пояснює Грейвс.

Зазвичай пошкодження хромосоми можна виправити, оскільки вони можуть обмінятися ДНК із протилежною хромосомою. На жаль для Y, вона зовсім одна, без пари. Мало того, вона втратила 97% генів предків.

X залишається майже такою, якою була завжди, а це означає, що вона з більшою ймовірністю переживе ці радикальні зміни. Але точний час, коли Y зникне назавжди, ще не визначений. Плодові мушки вже втратили всі свої Y-хромосоми.

Але Грейвз вважає, що ще є трохи часу. В еволюційному сенсі, зменшення було досить швидким. Хромосома вперше з'явилася 180 мільйонів років тому, і їй знадобилося стільки часу, щоб дійти такого стану.

Грейвс каже, що чоловікам не варто панікувати. "Смішно, що люди так засмучуються через втрату Y-хромосоми. За моїми приблизними підрахунками, у нас є ще шість-сім мільйонів років до повного зникнення цієї хромосоми". Вона припускає, що після цього може з'явитися новий ген, який визначає стать, як це спостерігається у деяких гризунів.

Нагадаємо, африканські слони, найбільші наземні тварини планети зі значним рівнем інтелекту та емоційної обізнаності, опинилися на межі зникнення. Популяція слонів у середньому скоротилася на 77%.

Читайте також: