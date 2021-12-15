Вчені повідомили, як можна підвищити ефективність наявних COVID-вакцин проти "Омікрону"

Вчені повідомили, як можна підвищити ефективність наявних COVID-вакцин проти "Омікрону"

"Омікрон" згодом може обігнати за небезпечністю штам "Дельта".

Бустерна доза вакцин проти коронавірусу значно підсилює їхню дію у боротьбі зі штамом "Омікрон".

Про це з посиланням на дослідження пише Reuters.

Так, дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю (MGH), Гарварду та Массачусетського технологічного інституту, протестували зразки крові людей, які вакцинувалися Moderna , Johnson & Johnson та Pfizer. Вчені виявили "низьку або відсутню" нейтралізацію антитіл у варіанті зі звичайною схемою всіх трьох вакцин - двох уколів вакцини Moderna або Pfizer/BioNTech або однієї з однодозової вакцини J&J.

А от кров тих, хто одержав бустерну дозу, показала потужну нейтралізацію "Омікрону". Вчені також припустили, що "Омікрон" є більш заразнішим, ніж попередні варіанти, які також викликають занепокоєння, і він може згодом обігнати за небезпечністю і штам "Дельта".

Нагадаємо, учені з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту вірусу “Омікрон”. У Pfizer-BioNTech або Coronavac не виробляється достатній рівень сироваткових антитіл.

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