Вчені пояснили, чому чоловіки засинають одразу після сексу

На сонливіть після статевого акту впливають гормони.

Чоловіки часто швидко засинають після сексу. Вчені довели, що насправді подібна поведінка спричинена чоловічою фізіологією.

Про це пише видання The Sun.

Багато залежить від гормонів, які у чоловіків виділяються під час оргазму: норадреналін, серотонін, окситоцин, вазопресин, оксид азоту (NO) і гормон пролактин. Саме пролактин і відповідає за покращення сну.

"Це свідчить про міцний зв’язок між пролактином і сном, тому, ймовірно, виділення гормону під час оргазму викликає у чоловіків сонливість. Пролактин також пояснює, чому чоловіки сонливіші після статевого акту", - пояснили експерти з Нью-Йоркського університету.

Але на сонливість після сексу впливають і два інші гормони: окситоцин і вазопресин. Виділення цих гормонів супроводжується також виділенням мелатоніну, від якого залежить наш біологічний годинник.

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