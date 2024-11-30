Вчені пояснили, чому ДНК чорнобильських собак значно відрізняється від звичайних

У собак, що жили ближче до місця вибуху, виявили суттєві відмінності в ДНК.

Еволюція зазвичай асоціюється з повільними змінами, але популяції собак, які мешкають на території Чорнобильської АЕС, за сорок років після катастрофи зазнали вражаючих генетичних змін.

Про це повідомило видання IFLScience.

Згідно з дослідженням, проведеним на початку цього року, у собак, що жили ближче до місця вибуху, виявили суттєві відмінності в ДНК, які свідчать про їх генетичну відокремленість від інших представників виду.

"Я вважаю, що найбільш дивовижною думкою про дослідження є те, що ми ідентифікуємо популяції собак, які живуть у реакторі та в тіні реактора, і ми можемо визначити, хто ці собаки, просто дивлячись на їхній профіль ДНК", - коментує дослідження Елейн Острандер, генетик з NIH.

Хоча наразі неясно, як ці зміни впливають на здоров'я собак, з’являються й інші цікаві відкриття щодо тварин у цій зоні. Наприклад, дослідження вовків та деревних жаб показали ознаки еволюційних змін, зокрема, захист від раку у вовків і темніше забарвлення у жаб, що допомагає зменшити вплив радіації.

Одне з можливих пояснень цих змін полягає в тому, що радіація спричиняє мутації, які можуть передаватися наступним поколінням, або вбиває слабші особини, залишаючи більш витривалих.

Нагадаємо, під Чорнобилем до фотопастки потрапили дикі звірі, які шукали собі поживу.

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