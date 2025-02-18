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Вчені пояснили, чому Місяць іноді здається меншим, ніж зазвичай

Вчені пояснили, чому Місяць іноді здається меншим, ніж зазвичай

Чому Місяць іноді здається меншим, ніж зазвичай / Фото: Unsplash

Це відбувається через еліптичну орбіту Місяця.

Іноді, коли ви дивитесь на нічне небо, Місяць здається трохи меншим. Це явище відбувається через те, що супутник нашої планети перебуває в апогеї — найвіддаленішій точці від Землі.

Про це повідомило видання Space.com.

Орбіта нашого супутника еліптична, тож відстань до нього варіюється. 17 лютого Місяць досягнув апогею — найвіддаленішої точки від Землі. Під час цього моменту він знаходиться приблизно на 14% далі від нас, що робить його вигляд меншим. Однак, для більшості спостерігачів ця зміна розміру не буде дуже помітною, адже різниця невелика.

"Точний момент апогею настає сьогодні ввечері о 20:10 за східним часом (01:10 за Гринвічем 18 лютого), але в цей час місяць буде за горизонтом. Для спостерігачів у Північній півкулі Місяць не підніметься над східним горизонтом незадовго до півночі, все ще на дальньому кінці своєї орбіти від Землі. Місяць буде в сузір'ї Діви", — йдеться в статті.

Місяць зараз перебуває у спадній фазі гібо і готується до наступної фази — третьої чверті, яка настане 20 лютого.

Слідом за третьою чвертю, 27 лютого, настане молодик, а Місяць буде розташовуватися між Сатурном і Меркурієм на нічному небі.

Нагадаємо, вчені дослідили вплив COVID-19 на температуру Місяця.

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