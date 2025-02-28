Вчені пояснили, чому панди їдять бамбук, хоча їхній організм пристосований до м’яса

Незважаючи на те, що панди відомі своєю любов'ю до бамбука, їхня травна система насправді більше схожа на м’ясоїдних тварин. Дослідники виявили, що мікроРНК бамбука впливає на поведінку панд, змінюючи їхні смакові та нюхові відчуття.

Про це повідомило CNN із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Frontiers.

У новому дослідженні вчені з Західного педагогічного університету Китаю з'ясували, що поїдання бамбука може змінювати фізіологічні процеси в організмі панд, включаючи їхню поведінку, нюх і смак. МікроРНК з бамбука може впливати на те, як ведмеді розвивають здатність збирати найсвіжіший та поживніший бамбук, що є важливою частиною їхньої дієти.

"MiRNA у бамбуку також бере участь у регуляції нюху, смаку та дофамінових шляхів великих панд, які пов’язані з їхніми харчовими звичками", — зазначили вчені.

Дослідники виявили, що здатність панд збирати найпоживніший бамбук може бути пов’язана з мікроРНК, отриманими через їжу. Дослідження, що базувалося на аналізі зразків крові шести дорослих панд і молоді, показало наявність 57 слідів мікроРНК, ймовірно, отриманих з бамбука. Це відкриття може допомогти науковцям зрозуміти вплив рослин на тварин і відкрити нові можливості для лікування захворювань.

Попри основну рослинну дієту, панда іноді споживає і м'ясо або інші рослини. Всього в природі налічується близько 1800 панд, більшість з яких мешкає в китайських провінціях Сичуань, Шеньсі та Ганьсу. Загроза для їх існування — втрата середовища проживання, але Китай активно працює над збереженням виду, збільшивши кількість заповідників з 12 до 67.

Нагадаємо, учені знайшли мозок людини, яка загинула після виверження Везувію.

Читайте також: