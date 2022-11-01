Вчені приголомшили новим дослідженням про зникнення неандертальців: до чого тут секс

Дослідження вчених висуває нові теорії щодо зникнення неандертальців. Тепер вони припускають, що цей вид зник із нашої планети не через зміну клімату, хворобу чи війну, а через кохання.

Про це пише Independent.

Дослідники дійшли висновку, що людські племена відловлювали представників жіночого роду неандертальців. Тому самки неандертальців служили людським племенам, щоб продовжувати їхній рід.

Внаслідок таких дій архаїчні люди не могли розмножуватися самі – вони не мали самок для запліднення.

"Є багато доказів проникнення ДНК неандертальців у нас, але нічого не свідчить про схрещування в іншому напрямку", - зазначив професор Стрінгер.

Раніше Homo sapiens та неандертальці мали спільного предка. Проте розійшлися сотні тисяч років тому. Перші контакти відбулися близько 60 тисяч років тому. Це відбувалося, зазвичай, у Азії та Європі. І лише за 20 тисяч років неандертальці повністю вимерли.

Нагадаємо, що вчені знайшли у печері останки цілої неандертальської родини.

Новини світу: в Іспанії знайшли малюнки неандертальців

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