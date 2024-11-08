Вчені приголомшили, як загинув найбільший із коли-небудь знайдених птахів

Він був убитий у Колумбії близько 12 мільйонів років тому.

Найбільший з коли-небудь виявлених "птахів терору" був атакований і вбитий гігантським крокодилом, як показало дослідження.

Про це пише Live Science.

Хижий форусрацид заввишки понад 2,7 м і вагою близько 156 кг, безумовно, відповідав своїй розмовній назві. Перший відомий зразок одного з цих звірів, що тупотіли планетою майже 12 мільйонів років тому, піддався 3D-аналізу.

Вважається, що цей вид, знайдений у формації Ла Вента в пустелі Татакоа в Колумбії, був на 5-20% більшим за інші знайдені раніше зразки "птахів терору".

Більше того, вчені дійшли висновку, що цей масивний хижак був вбитий ще більшим хижаком.

Дослідники, використовуючи технічний аналіз скам'янілої лапи, вважають, що на нього напав і вбив масивний кайман, довжина якого могла сягати понад 9 метрів.

У дослідженні, опублікованому в журналі Papers in Palaeontology, науковці виявили, що, попри свій великий зріст, м'ясоїдний птах став здобиччю ще більшої істоти. Використовуючи портативний сканер, дослідники спробували зібрати докупи останні моменти життя птаха. Їхнє дослідження виявило глибокі колоті рани, які залишив після себе кайман.

"Ми підозрюємо, що "птах терору" загинув би від отриманих травм, враховуючи розміри крокодилів 12 мільйонів років тому", - заявила співавтор дослідження Шивон Кук, доцент кафедри функціональної анатомії та еволюції в Медичній школі Університету Джона Гопкінса.

"Птахи терору", що мали колосальну голову з гострим, як бритва, дзьобом, схожим на сокиру, могли полювати на менших істот, занурюючи дзьоб у свою жертву за допомогою потужних м'язів шиї.

Хоча в регіоні Патагонії були виявлені й інші "птахи терору", саме цей птах, знайдений у Колумбії, панував би як найвищий хижак у тропічному середовищі.

Цей птах співіснував би з приматами, копитними ссавцями, гігантськими наземними лінивцями та давніми родичами броненосців, відомими як гліптодонти.

Нагадаємо, найбільший у світі крокодил, що жив у неволі, помер в Австралії. Кассіусу було понад 110 років.

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