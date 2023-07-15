Вчені проаналізували "метеорит-бумеранг", який з Землі полетів до космосу та повернувся назад

Детальний аналіз каменю показав, що він був утворений земними вулканами поблизу затонулих океанічних плит.

Вчені з Франції представили новий аналіз метеорита, який був знайдений у Самарі у 2018 році. Науковці стверджують, що цей метеорит потів з Землі до космосу, а через кілька тисяч років повернувся назад.

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Про це інформує ScienceAlert.

Дослідити метеорит "Північно-Західна Африка (NWA) 13188" взялися Жером Гаттаксек і його колеги з Французького національного центру наукових досліджень.

Науковці вважають, що камінь має земне походження — його детальний аналіз та хімічний склад показали, що він був утворений вулканами поблизу затонулих океанічних плит.

Разом з тим, у хімічному складі метеорита відбулись зміни, зокрема у ньому висока концентрація гелію-3, берилію-10 і неону-21. Вчені пояснюють, що це відбулось через вплив сонячних променів. На Землі їх блокує магнітне поле планети.

NWA 13188 також має склоподібну "кору термоядерного синтезу". Науковці кажуть, що це свідчить про те, що камінь міг розплавитися, коли проникав в атмосферу Землі.

Колеги дослідників не дуже вірять у "бумерангові подорож" метеорита.

Метеорит NWA 13188 / Фото: Jerome Gattacceca / The Meteorological Society

"Ми вважаємо NWA 13188 метеоритом, який був запущений із Землі та згодом повторно акрерований на її поверхню", – підсумовують вони.

В свою чергу науковці з Франції кажуть, що камінь могло викинути у космос під час виверження вулкана, або його виштовхнули під дією вибухової хвилі, коли в Землю вдарився інший великий метеорит.

Після досліджень науковці відкинули ідею, що камінь у космос викинуло виверження вулкана, адже тоді він мав би рухатись зі швидкістю десятки тисяч кілометрів на годину. Крім того, найвищі вулканічні шлейфи зазвичай сягають лише 31-45 кілометрів над Землею, тому малоймовірно, що таким чином камінь міг би опинитись у космосі.

Разом з тим, вчені зазначають, що у Землі буль кілька зіткнень з астероїдами, вибух від яких міг би викинути каміння у космос.

Раніше у Сахарі знаходили й інші метеорити віком у кілька мільярдів років. За приблизними оцінками вчених, найбільша пустеля Землі може ховати понад 700 тисяч метеоритів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у віддаленому районі пустелі Сахара виявили метеорит, який назвали "Ерг-Шеш 002" на честь місця його падіння. Вивчивши знахідку, експерти дійшли висновку, що це осколок протопланети, яка існувала ще до появи Землі.

Крім того, ми раніше інформували, що вчені зафіксували незвичайні радіосигнали, які надходять від надхолодної зірки. Подібні об'єкти не повинні виробляти ніяких радіосигналів, вважають дослідники.

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