Вчені пробурили континент, якого не було 375 років, щоб дізнатися, що з ним сталося

Більша його частина лежить за кілометр під водою.

Через майже 400 років команда вчених розкопала буром восьмий континент у світі.

Про це повідомляє Unilad.

Попри те, як багато вчені вже дізналися про нашу планету, є одна особлива область земної кулі, яка залишається дещо невідомою. Вона розташована в глибоких океанах південної частини Тихого океану.

Води, що оточують Нову Зеландію, роками інтригували вчених, зокрема відкриттям 2017 року нового континенту під назвою Зеландія або Те-Ріу-а-Мауї на діалекті маорі.

Зеландія – восьмий континент планети, більша частина якого лежить всього за кілометр під водою.

Спочатку сталося відкриття, а потім група вчених провела глибокі дослідження, щоб спробувати розкрити таємниці континенту. Щоб отримати ці відповіді, команда з 32 вчених із 12 різних країн бурила скелю і вивчала те, що вони знайшли.

Джеймі Аллан, програмний директор відділу наук про океан Національного наукового фонду США, який очолював проєкт 2017 року, сказав: "Зеландія, затонулий континент, давно загублений під океаном, відкриває свої 60-мільйонні таємниці завдяки науковому океанському бурінню. Ця експедиція дала змогу зазирнути в історію Землі, починаючи від формування гір у Новій Зеландії і закінчуючи рухами тектонічних плит Землі, змінами в океанічній циркуляції та глобальному кліматі".

Цей амбітний план був частиною дев'ятитижневої подорожі, під час якої дослідники бурили глибоко в морське дно, щоб взяти зразки порід, які складають восьмий континент.

Зеландія / Фото: ТСН.ua

На шести окремих ділянках команда пробурила свердловини на глибину 1250 метрів і зібрала зразки осаду та гірських порід загальною площею 2500 метрів.

Щоб зробити науку відносно простою, під час подорожі було зафіксовано, як геологія, вулканізм і клімат Зеландії змінювалися протягом останніх 70 мільйонів років.

Результати дослідження виявилися доволі несподіваними, оскільки показали, що восьмий континент Землі мав зовсім інше минуле. Дослідники знайшли рештки сотень скам'янілостей, що охоплюють широкий спектр видів, які процвітають у різних типах середовища та клімату. Це натякає на те, що частина Зеландії досить сильно відрізняється від субаквального середовища, про яке ми всі знаємо сьогодні.

Руперт Сазерленд, співавтор дослідження, сказав: "Великі географічні зміни на півночі Зеландії, яка приблизно така ж за розміром, як Індія, мають наслідки для розуміння таких питань, як те, як рослини і тварини розселялися та розвивалися в південній частині Тихого океану. Відкриття колишньої суші та мілководних морів тепер дає пояснення. Тварини й рослини могли пересуватися цими шляхами".

Нагадаємо, археологи зробили відкриття, що може змінити уявлення про історію Єгипту. Вперше були знайдені залишки храму, пов’язаного з правлінням першої жінки-фараона Хатшепсут.

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