Вчені прибрали "маски смерті" з мумій із Колумбії: що вони побачили
Експерти з’ясували, що ці люди жили між 1216 і 1797 роками. Їхні могили розграбували, що ускладнило дослідження.
Учені за допомогою цифрових технологій прибрали маски і відтворили зовнішній вигляд облич мумій, яких виявили в Колумбії. Завдяки цьому дослідники показали, який вигляд ці люди мали за життя.
Про це повідомляє Live Science.
Ці мумії є єдиними зразками похоронних практик, характерних для доколумбової Америки, виявленими в Колумбії. Могили цих людей розграбували, тому про їхнє життя було відомо мало.
Радіовуглецевий аналіз показав, що вони жили між 1216 і 1797 роками.
Мумії належали дитині до 7 років, жінці близько 60 років і двом молодим чоловікам. Усі вони були прикрашені стилізованими масками зі смоли, глини, воску та кукурудзи. Ці люди належали до доіспанського населення Східних Кордильєр, регіону в колумбійських Андах.
Нагадаємо, вчені у США виявили мумію з «людськими руками». Істоту назвали «Капакаброю» — на честь фольклорного чудовиська та абревіатури археологічної програми CAP, до якої вона тепер належить. Знахідка залишила без відповіді чимало запитань: що це за тварина, скільки їй років і як вона потрапила до будівлі.