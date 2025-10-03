Вчені прибрали "маски смерті" з мумій із Колумбії: що вони побачили

Реконструкція мумій / © Live Science

Учені за допомогою цифрових технологій прибрали маски і відтворили зовнішній вигляд облич мумій, яких виявили в Колумбії. Завдяки цьому дослідники показали, який вигляд ці люди мали за життя.

Про це повідомляє Live Science.

Ці мумії є єдиними зразками похоронних практик, характерних для доколумбової Америки, виявленими в Колумбії. Могили цих людей розграбували, тому про їхнє життя було відомо мало.

Радіовуглецевий аналіз показав, що вони жили між 1216 і 1797 роками.

Мумії належали дитині до 7 років, жінці близько 60 років і двом молодим чоловікам. Усі вони були прикрашені стилізованими масками зі смоли, глини, воску та кукурудзи. Ці люди належали до доіспанського населення Східних Кордильєр, регіону в колумбійських Андах.

