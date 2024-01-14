Вчені розгадали моторошну таємницю 2000-річної мумії без голови

Вчені дослідили останки муміфікованого підлітка, який помер під час пологів близнюків. За словами керівника дослідження Франсін Марголіс, це "перша виявлена мумія такого роду".

Про результати дослідження пише Science Alert.

Відомо, що муміфіковані останки належать дівчині віком від 14 до 17 років, яка, ймовірно, померла під час пологів приблизно 2000 років тому. Пізніше її останки були забальзамовані, а обезголовлений плід було поміщено між її ніг.

Понад 100 років останки перебували в колекції Смітсонівського музею, поки Марголіс із колегами не вирішили ретельніше їх вивчити. Вони провели комп'ютерну томографію останків, щоб виміряти тазові органи та підтвердити причину смерті, однак натрапили на щось, що шокувало.

Результати томографії засвідчили, що в грудній порожнині підлітка містяться предмети, які не належали плоду, знайденому поруч з останками матері. Марголіс продовжила дослідження разом з антропологом Університету Джорджа Вашингтона Девідом Хантом: вони виявили, що в грудній порожнині муміфікованого тіла перебували рештки другого плода — схоже, ніхто не знав, що дівчина була вагітна двійнею.

Науковці зазначають, що настільки дивне розташування плода в грудній клітці матері залишається загадкою, проте припускають, що він перемістився туди під час бальзамування. Унаслідок цього розчинилася діафрагма і сполучні тканини, що дало змогу плоду мігрувати.

Не менш страхітливим виглядає і розташування другого плода: його голова перебувала всередині родових шляхів жінки, тоді як тіло було загорнуте і залишене між її ніг. Марголіс і Хант все ще не знають, що послужило причиною смерті матері та плоду.

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