Вчені розгадали секрет привабливості картини "Дівчина з перловою сережкою"

Вчені виміряли реакцію мозку під час перегляду картини "Дівчина з перловою сережкою" Яна Вермера та вважають, що розгадали її секрет.

Про результати дослідження пише Science Alert.

Дослідники здійснили низку експериментів і виявили, що глядач фактично перебуває в полоні свого власного неврологічного феномена — вчені назвали його "стійкою петлею уваги". Нейробіологи вважають, що цей феномен властивий лише картині "Дівчина з перловою сережкою".

Аналіз результату показує, що погляд спостерігача спочатку падає на око дівчини, потім переміщується до її рота, а після рухається до перлової сережки й потім знову до ока — так триває по колу.

Фото: Associated Press

Зі слів Мартіна де Мунніка з дослідницької компанії Neurensics, саме це і змушує глядачів довше розглядати картину.

Під час дослідження вчені також порівняли реакцію мозку під час розгляду оригіналу картини та її репродукції. Результати показали, що під час погляду на оригінал емоційна реакція була в 10 разів сильнішою, ніж під час погляду на репродукцію.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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