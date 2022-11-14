Вчені розгадали таємницю малюнків на стінах храму Гробу Господнього

Вчені вважають, що ці своєрідні графіті робили, щоб спокутувати душі та вшанувати померлих.

Вчені з’ясували, що на стінах храму Гробу Господнього таємні різьблення зробили під час особливого ритуалу.

Про це пише The Jerusalem Post.

Вчені вважають, що ці своєрідні графіті робили, щоб спокутувати душі та вшанувати померлих. Їх створювало духовенство за допомогою християнського різьблення. Малюнки не дуже старі. За даними Ізраїльського управління давнини, вони з'явилися через сотні років після хрестових походів.

Експерти вже давно хотіли знайти відповідь на запитання, звідки з'явилися ці різьблення. Особливу увагу привертали хрести.

Професори Моше Кен та доктор Дорон Альтрац робили 3D моделі на екрані комп'ютера. У результаті дослідження вдалося з'ясувати, що малюнки не хаотичні. Були виявлені сліди навмисного та послідовного різьблення. Ймовірно різьблення робили з метою пожертвування. Коли родичі померлих платили, представники храму малювали хрест.

Храм Гробу Господнього — одне з найсвятіших та найважливіших місць для християнської релігії. Вважається, що саме на території цього храму багато століть тому був розіп'ятий Ісус Христос, нібито його тут і поховали.

Нагадаємо, під час дослідження в затоці Абу-Кір, неподалік єгипетського міста Олександрія, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель. Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв — династії правителів Єгипту IV-I століть до н.е.

Новини світу: китайські археологи знайшли шматок хребта динозавра

Читайте також: