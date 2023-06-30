Вчені розгадали таємницю планети, якої не повинно було існувати

Декілька років назад вчені з'ясували, що навколо зірки 8 Малої Ведмедиці, розташованої на відстані в 520 світлових років від нас, обертається велика планета, трохи більша за Юпітер. Ця планета отримала назву 8 Малої Ведмедиці b. Згідно з розрахунками, мала вже зникнути внаслідок поглинання своєю зіркою, однак вона вижила.

Про це пише ВВС.

Планета обертається дуже близько навколо зірки, яка помирає, і згідно з розрахунками, ця зірка мала поглинути планету внаслідок свого розширення. За словами вчених, вони вперше виявили такий випадок і результати дослідження вказують на те, що він може бути не єдиним.

Нове дослідження припускає, що планету від смерті врятувала інша зірка. Астрономи дійшли висновку, що колись планета 8 Малої Ведмедиці b оберталася навколо двох зірок. Але друга зірка вже була білим карликом, тобто це практично померла зірка, на яку перетворюються червоні гіганти.

"Поглинання зіркою зазвичай має катастрофічні наслідки для планет на близьких орбітах. Коли ми зрозуміли, що планета вижила у безпосередній близькості від своєї гігантської зірки, це стало несподіванкою. Оскільки вона вичерпала своє водневе паливо, зірка роздулася б у 1,5 раза більше поточної орбіти планети, повністю поглинувши її, перш ніж зменшитися до свого нинішнього розміру", - сказав співавтор дослідження доктор Ден Хубер.

Раніше американський планетолог Дірк Шульц-Мекач заявив, що життя на Марсі було виявлено 50 років тому, але апарати NASA його випадково знищили. Ця теорія виникла з неоднозначних результатів експериментів із виявлення життя, проведених спусковими апаратами "Вікінг" у середині 1970-х років.

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