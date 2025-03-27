Вчені розгадали секрет маскування каракатиці-ілюзіоністки

Широкодзьоба каракатиця

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Океан приховує безліч таємниць, і однією з найдивовижніших є здатність каракатиць до маскування. Ці головоногі молюски – справжні майстри ілюзії, але їхній новий трюк вражає навіть дослідників.

Про це повідомило видання SciTechDaily.

Нове дослідження вчених з Бристольського університету показало, що широкодзьобі каракатиці використовують динамічні смуги на шкірі, які рухаються вниз, щоб залишатися непомітними для здобичі, зокрема крабів, навіть під час руху.

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Хоча цей метод маскування виразний для людини, він ефективно обманює зір жертви. Більшість хижаків видають себе рухом, але каракатиці перетворили його на свою перевагу. Дослідники виявили ще принаймні три стратегії полювання, але механізм цієї ілюзії лише починають розгадувати.

Доктор Маттео Сантон з Бристольського університету зазначає, що раніше камуфляж вважали переважно захисним механізмом здобичі, але в каракатиць він допомагає хижаку залишатися непоміченим. Доктор Мартін Хау, співавтор дослідження, додав, що здатність цих тварин міняти колір надає їм більше тактичних можливостей, ніж більшості морських видів.

Експерименти з крабами показали, що рухомі смуги пригнічують їхній зір, через що жертва не впізнає загрозу, що наближається.

Нагадаємо, в Індії знайшли унікальні стародавні поховання та наскельні зображення.