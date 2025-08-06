Вчені розгадали таємницю гігантської ополонки: як вона з’явилася в Антарктиді

Гігантська ополонка в Антарктиді / © NASA

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У 2016 та 2017 роках в Антарктиді, у морі Ведделла, утворилася величезна ополонка (полин’я) — ділянка відкритої води всередині морського льоду. Її розмір був удвічі більший за Уельс, і вона стала найбільшою за останні 40 років. Хоча поява таких ополонок є звичайним явищем, причини такої великої залишалися загадкою. Тепер вчені знайшли пояснення, поєднавши відомі фактори з рідкісною формою транспортування солі.

Про це пише Іflscience.

Що викликало появу ополонок?

Раніше вчені припустили, що ополонка утворилася в результаті незвичайних океанських умов та сильного шторму. Однак нове дослідження додало до цього пояснення ще кілька важливих елементів:

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Потужна течія. З 2015 до 2018 року циркуляція Ведделла, велика кругова течія, була надзвичайно сильною. Вона винесла на поверхню глибокі шари теплої солоної води, що сприяло таненню льоду. Підводний хребет. Ополонка утворилася біля підводного хребта, відомого як піднесення Мод. Турбулентні вири, що виникали, коли течія проходила над хребтом, піднімали сіль на поверхню. Перенесення Екмана. Цей процес, коли вода рухається під прямим кутом до вітру, став ключовим «інгредієнтом», що підтримував змішування тепла та солі, не даючи поверхневим водам замерзнути.

Вчені зазначають, що ці осередки відкритої води не обов’язково є прямим наслідком зміни клімату, однак їх поява може мати довгострокові наслідки для планети. Відсутність льоду збільшує обмін енергією між океаном і атмосферою, а також впливає на циркуляцію вод, що, своєю чергою, може переносити тепло до континенту.

Нагадаємо, під територією США — просто під Аппалачами — вчені зафіксували колосальну гарячу аномалію, яка за кілька мільйонів років може дістатись до Нью-Йорка. Мова про Північну Аппалачську Аномалію (НАА) — брилу розпеченої породи шириною 350 км, яка повільно просувається на північний схід континенту.