Вчені розкопали 5 000-річну гробницю з 14 скелетами: такого вони ще не бачили

У Шотландії на Оркнейських островах археологи виявили неолітичне поховання із руїнами складної будівлі. В одному з шести приміщень гробниці дослідники виявили 14 скелетів чоловіків, жінок і дітей, двоє з яких поховані у позі обіймів.

Про це пише The Guardian.

Круглу гробницю діаметром понад 15 метрів виявили на одному з Оркнейських островів неподалік міста Кіркволл. Локація була значною мірою зруйнована у XVIII-XIX століттях внаслідок видобування каменю.

Наприкінці ХІХ століття син місцевого фермера натрапив на руїни стіни, а також кам'яну булаву та кулю і вісім скелетів. Про знахідки повідомив до газети антиквар, приділивши їм кілька абзаців і припустивши, що це останки старого поховання. Ніхто й не очікував, наскільки старою була гробниця, поки нещодавно нею не зацікавився археолог Університету Центрального Ланкаширу, натрапивши на повідомлення у старій газеті. Відправившись на розкопки до Оркнейських островів, археологи розкопали велику будівлю від 3000-х років до нашої ери.

На одному з каменів навіть збереглися відмітки. Надалі вчені хочуть провести ДНК-аналіз решток, щоб з'ясувати більше про похованих, зокрема, чи були вони родичами.

Раніше стало відомо, що польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

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