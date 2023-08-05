Вчені розкопали істоту віком 500 млн років, яка схожа на черв'яка із "Дюни"

Вчені виявили новий вид морського хробака з напрочуд складним набором зіркоподібних щетинок, який раніше був прийнятий за скам'янілу форму загадкового мінералу.

Про це пише New Atlas.

За словами дослідників з Університету Канзасу, скам'янілість було виявлено в сланцевому лагерштетті Спес — місцевості, яка охоплює північний схід Юти й південний схід Айдахо. Ця місцевість вважається справжньою скарбницею кембрійських трилобітів і м'якотілих скам'янілостей.

Як зазначила співавторка дослідження Ріаннони ЛаВін, палеонтологиня з Канзаського університету, повне ім'я стародавнього морського хробака звучить як Shaihuludia shurikeni.

За словами ЛаВін, саме вона розкопала один із цих шматків каменю й одразу зрозуміла, що їй попалося "щось нетипове". Перше, на що звернули увагу дослідники — радіальні леза, схожі на зірки або квіти. Потім палеонтологиня показала зразок провідному автору дослідження Джуліану Кіммінгу.

Далі вчені разом із колегами з Університету Міссурі здійснили електронну мікроскопію та енергодисперсійну рентгенівську спектрометрію. У результаті вони змогли підтвердити, що викопне дійсно було біологічним, а не мінеральним. Але, що ще більш дивно — вона виявилася небаченим раніше хробаком. Автори дослідження зазначають, що це досить несподіване відкриття для цього регіону.

Новий зразок особливо цікавий тим, що володіє дивовижними щетинками, що робить цього кільчастого черв'яка унікальним серед кембрійських родичів.

Нещодавно відкритий вид належав до аннелід. Він отримав назву Shaihuludia shurikeni на честь вигаданих піщаних черв'яків "Шай-Хулуд" з планети Арракіс у романах "Дюна" Френка Герберта, за яким зняли відомий фільм.

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