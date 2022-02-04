Вчені розкопали таємничий скелет коня без голови на середньовічному цвинтарі

Археологи хочуть продовжити розкопки.

У місті Кнітлінген, яке розташоване в землі Баден-Вюртемберг у Німеччині, на середньовічному цвинтарі археологи виявили могилу зі скелетами людини та коня без голови. Приблизний вік поховання – 1400 років

Про це повідомляє ScienceAlert.

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Члени сім'ї вершника хотіли показати його багатство та статус, а тому поховали разом з конем, вважають археологи. Але чому тварина була без голови?

"Поки що у нас немає точної відповіді на це запитання. Можливо, кінь обезголовили тому, що це було частиною похоронної церемонії. І швидше за все, кінь розмістили поруч із власником, щоб він міг використати його у потойбічному житті. Але голову коня ми поки що не знайшли", — сказав Фольке Даммінгер.

За словами Даммінгера, археологи ретельніше вивчать могилу з обезголовленим конем. Вони хочуть провести аналіз кісток і зубів вершника, щоб з'ясувати, скільки йому було років, чим він хворів і від чого помер, а найголовніше, коли саме.

Також у планах вчених провести розкопки та інші поховання періоду раннього Середньовіччя, що перебувають у цьому місті.

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Раніше повідомлялося, що вчені нарешті з’ясували: зебри насправді чорні, із білими смугами.

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