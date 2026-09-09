Вчені розкопали рештки гігантського динозавра під будівельним майданчиком — вони пролежали там 120 млн років

Сліди динозавра Фото ілюстративне / © Pixabay

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У Бразилії під час будівельних робіт виявили рештки раніше невідомого виду гігантського динозавра. Скам’янілості понад 120 млн років пролежали приблизно на восьмиметровій глибині під майданчиком, де будують автомобільно-залізничний термінал.

Про це йдеться у dailygalaxy.

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Знахідку зробили поблизу міста Давінополіс у штаті Мараньян на північному сході Бразилії. Спочатку фахівці припускали, що кістки могли належати великим доісторичним ссавцям. Однак глибина, на якій їх знайшли, вказувала на значно давніше походження.

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«З огляду на глибину близько восьми метрів я зрозумів, що знахідка набагато давніша», — розповів дослідник Ельвер Маєр.

Найбільш вражаючою знахідкою стала стегнова кістка завдовжки близько 1,5 метра. Подальші дослідження показали, що рештки належать невідомому раніше довгошиєму динозавру, який отримав назву Dasosaurus tocantinensis.

За оцінками вчених, тварина жила близько 120 мільйонів років тому, в ранньому крейдяному періоді, і могла сягати приблизно 20 метрів завдовжки. Це найбільший динозавр, відомий на сьогодні з території штату Мараньян.

Родич із Європи

Дослідники виявили не лише величезну стегнову кістку, а й хребці хвоста, ребра, кістки кінцівок і стопи. Завдяки відносно добре збереженому скелету науковці змогли встановити місце нового виду на еволюційному дереві.

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Результати дослідження, опублікованого в Journal of Systematic Palaeontology, свідчать, що найближчим відомим родичем бразильського динозавра був Garumbatitan morellensis, рештки якого раніше знайшли в Іспанії.

Аналіз дозволив припустити, що спільна еволюційна гілка цих динозаврів могла мати європейське походження. Згодом предки бразильського виду, ймовірно, поширилися до Південної Америки через територію Північної Африки.

Це могло статися приблизно 140–120 млн років тому, коли сучасні континенти ще не були остаточно розділені океанами, а між Європою, Африкою та Південною Америкою існували можливі шляхи для поширення тварин.

Водночас учені наголошують: йдеться не про прямий доказ конкретної міграції динозаврів, а про реконструкцію, зроблену на основі еволюційних зв’язків, місць виявлення скам’янілостей та біогеографічного аналізу.

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Під будмайданчиком можуть залишатися нові кістки

Палеонтологи припускають, що під будівельним майданчиком можуть зберігатися й інші рештки тієї самої тварини. Дослідник з Університету Сан-Паулу Макс Лангер назвав знахідку відносно повним зразком і зазначив, що розкопки можуть принести нові відкриття.

Новий вид належить до великої групи завроподів — гігантських травоїдних динозаврів із довгими шиями. Водночас Dasosaurus tocantinensis не був титанозавром, хоча належав до ширшої еволюційної гілки, тісно пов’язаної з групою, до якої згодом увійшли ці гігантські тварини.

Назва нового виду також пов’язана з місцем відкриття. «Daso» відсилає до лісового ландшафту штату Мараньян, а «tocantinensis» — до річки Токантінс, поблизу якої знайшли скам’янілості.

Виявити динозавра вдалося саме завдяки будівництву. Під час реалізації проєкту законодавство вимагало археологічного моніторингу земляних робіт, що й дозволило фахівцям помітити кістки, які інакше могли б залишатися прихованими під землею ще невідомо скільки часу.

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