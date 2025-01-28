Вчені розкрили можливий зріст біблійного Голіафа: які факти підтверджують легенду

Голіаф - біблійна фігура настільки гігантська, що саме його ім'я стало синонімом колосальних розмірів.

Голіаф, відомий з біблійної історії як филистимський воїн-гігант, залишається однією з найбільш загадкових постатей минулого. Його ім’я стало символом надзвичайних розмірів, але яким насправді був його зріст? Вчені та археологи пропонують свої оцінки, ґрунтуючись на давніх текстах і археологічних знахідках.

Про це пише Daily Mail.

Що каже Біблія про зріст Голіафа?

Біблія описує Голіафа як воїна "шести ліктів і п’яді" заввишки. У сучасних вимірах це приблизно 10 футів 9 дюймів (3,28 м). Однак у давньогрецькому перекладі Біблії — Септуагінті — зріст Голіафа вказаний як "чотири лікті і п’ядь", що відповідає 7 футам 5 дюймам (2,26 м).

Такі розбіжності у свідченнях можна пояснити відсутністю стандартизації одиниць виміру в давнину. Лікоть зазвичай вважався відстанню від ліктя до кінця пальця, а п’ядь — шириною руки. Проте єгипетський лікоть, наприклад, становив 52,5 см, тоді як у стародавніх ізраїльтян цей вимір був трохи більшим.

Роль археології у визначенні зросту Голіафа

Місто Гат, згадане в біблійній історії як рідне місто Голіафа, дійсно існувало. Його розкопки підтвердили, що це був значний центр филистимської культури, що відповідає біблійним згадкам. Археологи під керівництвом професора Джеффа Чедвіка виміряли архітектурні елементи міста, вивівши нову одиницю виміру — давній ізраїльський лікоть, який становив 54 см.

Враховуючи ці дані, Голіаф, за оцінками дослідників, мав зріст близько 7 футів 10 дюймів (2,38 м), що значно перевищувало середній зріст людей бронзової доби — 160 см. Уявіть собі, як такий гігант вражав сучасників.

Останки людей бронзової доби з надзвичайно великим ростом. / Фото: Daily Mail

Археологи виявили останки людей бронзової доби з надзвичайно великим зростом, які, ймовірно, страждали на акромегалію — генетичне захворювання, яке викликає надмірний ріст. Це могло пояснити як величезний зріст Голіафа, так і його уразливість у битві з Давидом.

Хоча археологічні дані підтверджують можливість існування людей із надзвичайно великим зростом, точний зріст біблійного Голіафа залишається предметом дискусій. Єдиним джерелом цієї інформації залишається Біблія, що викликає сумніви в науковців.

Літературний прийом чи реальність?

Професор Джефф Чедвік із Університету Бригама Янга, який досліджував стародавнє місто Гат, припускає, що згадка про зріст Голіафа могла бути не буквальним описом, а літературним прийомом.

Чедвік звертає увагу на товщину міських стін Гата, які становлять 2,38 метра — саме це значення відповідає опису зросту Голіафа, якщо використовувати давні одиниці виміру, як-от лікті та п’ядь.

"Мені здається, що це вдалий літературний прийом — описати Голіафа як істоту, яка за розміром відповідає міській стіні", — зазначив професор у своєму виступі перед Американською школою східних досліджень.

Що намагалися сказати автори Біблії?

Якщо припущення Чедвіка вірне, автори біблійного тексту могли використовувати зріст Голіафа як символ його могутності й непереможності, а не надавати точну інформацію про його фізичні параметри. Такий підхід підкреслював велич і загрозу филистимського воїна в очах ізраїльтян.

Питання, чи існував Голіаф у реальності і яким був його зріст, залишається відкритим. Проте, навіть якщо історія про нього є метафорою, вона все одно відіграє важливу роль у розумінні культури та літературних прийомів давнього світу.