Вчені розкрили секрет однієї з найяскравіших зірок Бетельгейзе – нове дослідження

Бетельгейзе, друга за яскравістю зірка в сузір'ї Оріона, відома своїм незвичним потемнінням, що викликає багато суперечок серед вчених щодо можливого вибуху наднової. У новому дослідженні, яке готується до публікації в The Astrophysical Journal, автори припускають, що причиною нерегулярної зміни її яскравості може бути прихована зірка-компаньйон.

Про це пише Space.

Бетельгейзе — це червоний гігант, приблизно в 100 000 разів яскравіший за Сонце і в понад 400 мільйонів разів більший за обсягом. Науковці вважають, що зміна її яскравості викликана зіркою-компаньйоном, яку вони назвали Альфа Оріона B. За моделлю, ця зірка обертається навколо Бетельгейзе, відштовхуючи пил, що періодично блокує світло. Вчені виключили всі інші можливі причини коливань яскравості, залишивши лише теорію про приховану зірку-компаньйона.

Гіпотеза про наявність зірки-компаньйона допомагає пояснити різні періоди збільшення та зменшення яскравості Бетельгейзе. Є два окремі періоди: один триває трохи більше року, інший — приблизно 6 років. Бетельгейзе є змінною зіркою, тому її пульсації пов'язані з внутрішніми процесами, такими як ритмічне розширення і стиснення. Ці процеси вказують на можливий час вибуху зірки як наднової.

Автори дослідження припускають, що якщо зірка має довгострокові пульсації, вона може вибухнути раніше. Якщо пульсації короткострокові, це може бути ознакою наявності зірки-компаньйона. Ця зірка, схожа на Сонце, але вдвічі більша, приховується світлом гіганта. Подальші спостереження необхідні для підтвердження цієї гіпотези.

Нагадаємо, телескопи на Землі зафіксували ознаки існування інопланетного життя.

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