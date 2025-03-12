Вчені розкрили секрет, чому деякі люди стають конспірологами

Вчені з'ясували, що певні емоційні стани можуть призводити до того, що люди починають вірити у конспірологічні теорії. Розлади емоційного фону часто пов'язані із розвитком підозрілості до офіційних версій подій.

Про це пише Daily Mail.

Поганий сон має численні негативні наслідки для фізичного та психічного здоров’я, однак нове дослідження виявило ще один тривожний ефект — нестача сну може сприяти змінам в особистості, зокрема збільшенню схильності до віросповідання в теорії змов. За словами вчених, цей процес може бути ключовим фактором у формуванні переконань, які спираються на фантастичні і нелогічні пояснення реальних подій.

Дослідження, яке проводилося в Університеті Ноттінгема, охопило понад тисячу британців, і його результати показують, що люди, які страждали від безсоння протягом одного місяця, виявляли більшу схильність до віросповідання у теорії змов. Особливо це стосувалося таких ідей, як теорія про пласку Землю або переконання, що атаки 11 вересня були організовані урядом США.

Механізм впливу поганого сну на свідомість

Згідно з результатами дослідження, поганий сон може спричиняти зміни в психологічному стані людини, які в свою чергу підвищують її сприйнятливість до нелогічних або нереалістичних пояснень. Учені зазначають, що нестача сну може посилити такі психологічні стани, як тривога, депресія та параноя — фактори, які відомі своєю тісною взаємозв’язку з розвитком конспірологічного мислення.

Доктор Деніел Джолі, один з авторів дослідження, пояснює: "Сон має величезне значення для психічного здоров’я та когнітивних функцій. Поганий сон не тільки підвищує ризик розвитку депресії та тривоги, але й сприяє розвитку параної — це все фактори, які зазвичай супроводжують людей, схильних до віри в теорії змов".

Дослідження взаємозв'язку сну і теорій змов

Вчені провели два експерименти, щоб з’ясувати, як саме недосипання впливає на схильність до конспірологічних переконань. У першому дослідженні 540 добровольців пройшли тест на якість сну, а потім їм було запропоновано прочитати статтю про пожежу в соборі Нотр-Дам у Парижі. Деякі з учасників ознайомилися з конспірологічною версією події, яка стверджувала, що пожежа була навмисно спланована і прихована, в той час як інші прочитали фактичний звіт, що пояснював подію як нещасний випадок. Результати показали, що ті, хто страждав від поганого сну, були більш схильні вірити в версію про навмисну підготовку катастрофи.

У другому експерименті вчені вивчали, як емоційний стан учасників та їх психологічний стан впливають на сприйняття теорій змов. У ході дослідження з'ясувалося, що люди, які відчували емоційну нестабільність, депресію або параною, частіше підтримували популярні теорії, як-от заперечення зміни клімату чи теорії, пов'язані з атаками 11 вересня.

Важливість якості сну для психічного здоров’я

На основі цих результатів вчені наголошують на необхідності звертати увагу на якість сну. Поганий сон не тільки знижує здатність до критичного мислення, але й сприяє розвитку ідей, які можуть бути шкідливими для суспільства. Доктор Джолі додав, що покращення якості сну може стати важливим кроком у боротьбі з розповсюдженням конспірологічних теорій, адже це допоможе людям краще оцінювати інформацію та опиратися на факти, а не на фантазії.

Вчені також зазначають, що існує зв'язок між недосипанням і іншими серйозними проблемами зі здоров'ям, такими як ожиріння, серцево-судинні захворювання та діабет. Поганий сон впливає на когнітивні здібності, знижує імунітет, робить людину емоційно нестабільною і збільшує ймовірність розвитку психічних розладів, таких як тривога та депресія.

Як покращити сон

Для того, щоб покращити якість сну і уникнути негативних наслідків, експерти рекомендують кілька простих кроків. Наприклад, варто обмежити час перед екранами за годину до сну, щоб не порушити циркадний ритм, використовувати техніки релаксації перед сном, такі як ведення щоденника, і зменшити споживання кофеїну після обіду. Крім того, важливо забезпечити прохолодну температуру в спальні та обмежити вживання алкоголю перед сном, оскільки він може порушувати цикли глибокого сну.

Загалом, поліпшення якості сну — це не лише шлях до покращення фізичного здоров’я, але й важливий аспект для підтримки психічного благополуччя та здорового мислення. Експерти підкреслюють, що вивчення зв'язку між сном і вірою в теорії змов може допомогти знайти нові підходи до боротьби з цими шкідливими ідеями, які часом можуть призвести до серйозних соціальних та політичних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психологи пояснили, які люди схильні вірити у теорії змови

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