Вчені розкрили таємничу причину масової загибелі слонів у 2020 році

У 2020 році понад 350 слонів загинули в Ботсвані.

Перші випадки були зафіксовані у травні 2020 року, і до липня кількість мертвих тварин досягла шокуючих масштабів. Ветеринари одразу ж виключили інфекції або браконьєрство, але встановити реальну причину не могли.

Про це повідомило видання ScienceAlert.

З’ясувалося, що єдиною реальною причиною могло бути отруєння токсичними ціанобактеріями — синьо-зеленими водоростями.

Нове дослідження, проведене Королівським коледжем Лондона, підтвердило, що спалахи токсичних водоростей в водах поблизу дельти Окаванго стали причиною загибелі слонів. Вивчення супутникових даних показало, що ці водорості утворювали токсичні цвітіння у період масової загибелі. Аналіз зібраних даних виявив високий рівень водоростей у джерелах води, де були знайдені трупи слонів, що ймовірно й отруїли тварин.

"Ми виявили 20 колодязів поблизу свіжих трупів, у яких у 2020 році спостерігалося посилене цвітіння водоростей порівняно з попередніми трьома роками разом узятими. Ці колодязі також продемонстрували найвищу середню біомасу водоростей за період 2015–2023 років", - зазначив географ Давідом Ломео.

Тварини, ймовірно, загинули протягом 88 годин після впливу, що дало їм можливість віддалитися від токсичних водойм перед смертю.

"Наші результати підкреслюють, що ймовірним джерелом впливу ціанотоксинів були сезонні, переважно дощові водойми, а не постійні водойми в межах Панхэндла", - додав вчений.

Нагадаємо, вчені знайшли невідомого хижака в глибинах Тихого океану.

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