Вчені розкрили таємницю походження метеоритного кинджала фараона Тутанхамона

Дослідники вважають, що він був виготовлений не в Єгипті.

Вчені провели рентгенівське сканування і хімічний аналіз кинджала Тутанхамона, викованого з метеоритного заліза. Вони з'ясували, що цю зброю зробили методом низькотемпературного кування.

Про це повідомляє Gizmodo.

Також читайте У Єгипті археологи знайшли величезні статуї фараона Аменхотепа ІІІ

Ще в 20-х роках XX століття під час вивчення гробниці фараона Тутанхамона археологи виявили залізний кинджал довжиною приблизно 30 см. Враховуючи той факт, що до початку залізного віку після смерті фараона ще залишалося не менше 100 років, учені припустили, що його викували із заліза, отриманого з метеориту.

Кілька років тому вчені підтвердили, що цей кинджал справді був зроблений із метеоритного заліза. Але залишилося питання - з якого саме метеорита було взято залізо та як викували кинджал.

"Для того, щоб дізнатися відповіді на ці запитання, ми провели сканування кинджалу та хімічний аналіз зброї. Ми з'ясували, що текстура на кинджалі схожа на Відманштеттенову структуру, яка є типовою для залізних метеоритів під назвою октаедрит", — сказав Томоко Араї з Технологічного інституту Тіба в Японії.

У структурі леза кинджала вчені виявили наявність заліза, нікелю, марганцю і кобальту, а також сірку, хлор, кальцій і цинк. Але найцікавішим відкриттям було розподілення цих елементів на кинжалі.

Також у процесі дослідження вчені з'ясували, що дорогоцінне каміння на рукоятці кинжала кріпилося за допомогою вапняного гіпсу, який широко використовували саме в Мітанні, а не в Єгипті.

Найімовірніше, цей кинджал прибув з-за кордону, але потрібні додаткові дослідження, щоб точно це підтвердити.

Новини світу: у Єгипті виявили фараонське місто, якому майже 3,5 тисячі років

Нагадаємо, на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому.

Читайте також: